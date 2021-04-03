Умер известный футболист и тренер

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Мокрик Анастасия
Стало известно о смерти известного
футболиста, защитника и мастера спорта Валентина Афонина. Его сердце перестало
биться на 82-ом году жизни. О трагическом известии информирует в футбольном
клубе ЦСКА.
Умер футболист Валентин Афонин - фото: из открытых источников
2 апреля на странице ФК в социальной
сети появилось сообщение о том, что их бывший защитник Валентин Афонин умер. На
сегодняшний день причина смерти футболиста не разглашается.
"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР
1970 года в составе армейцев Валентина Афонин", — написал в Твиттере ФК.
Валентин Афонин играл за ЦСКА в
период с 1968 по 1970 год. На чемпионате мира в 1966 году Афонин занял
четвертое место, будучи в составе сборной СССР. Кроме того, футболист являлся Серебряным призёром чемпионата СССР. Также
известно, что он входил в список 33 лучших футболистов сезона СССР.
После окончания футбольной карьеры Афонин стал тренером. Так, с 1975 по 1979 год был главным тренером команды ГСВГ. А с 1982 по 1993 работал тренером в СКА. С 1985 по 1998 год тренировал команду "Сокол" (Москва). В 2001 года Валентин Иванович Афонин стал директором спортивной школы "Приалит", что находится в городе Реутов, Московской области.
Свои искрение соболезновал родным и близким погибшего футболиста также выразил Российский футбольный союз на своей официальной странице.
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