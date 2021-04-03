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Умер известный футболист и тренер

Причини смерти пока футболиста не разглашают

сегодня, 11:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Стало известно о смерти известного футболиста, защитника и мастера спорта Валентина Афонина. Его сердце перестало биться на 82-ом году жизни. О трагическом известии информирует в футбольном клубе ЦСКА.

Умер известный футболист и тренер

Умер футболист Валентин Афонин - фото: из открытых источников

2 апреля на странице ФК в социальной сети появилось сообщение о том, что их бывший защитник Валентин Афонин умер. На сегодняшний день причина смерти футболиста не разглашается.

"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Афонин", — написал в Твиттере ФК.

Умер известный футболист и тренер - фото 2

Валентин Афонин играл за ЦСКА в период с 1968 по 1970 год. На чемпионате мира в 1966 году Афонин занял четвертое место, будучи в составе сборной СССР. Кроме того, футболист являлся Серебряным призёром чемпионата СССР. Также известно, что он входил в список 33 лучших футболистов сезона СССР.

После окончания футбольной карьеры Афонин стал тренером. Так, с 1975 по 1979 год был главным тренером команды ГСВГ. А с 1982 по 1993 работал тренером в СКА. С 1985 по 1998 год тренировал команду "Сокол" (Москва).  В 2001 года Валентин Иванович Афонин стал директором спортивной школы "Приалит", что находится в городе Реутов, Московской области. 

Свои искрение соболезновал родным и близким погибшего футболиста также выразил Российский футбольный союз на своей официальной странице. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что звезда сериала "Школа" Лиза Василенко призналась, что ее изнасиловали в Москве. Также сайт информировал о том, что известная голливудская актриса сделала тайный аборт и рассказала шокирующие подробности об этом. 



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Источник: https://twitter.com/PFC_CSKA
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