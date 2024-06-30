Украинского футболиста назвали самым плохим на Евро-2024

Игрок сборной Украины и вратарь испанского клуба "Реал" Андрей Лунин стал самым плохим игроком группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистический портал WhoScored.



Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Фото из открытых источников

WhoScored опубликовал оценки 10 худших футболистов на групповом этапе Чемпионата Европы по футболу. Лидером антирейтинга стал Андрей Лунин, получивший в матче против Румынии оценку 3,8 балла. В этом матче сборная Украины пропустила три гола, что повлияло на общее выступление команды Реброва.

Сборная Украины по итогам группового этапа Евро-2024 получила 4 очка, заняла последнее четвертое место и вылетела из турнира из-за разницы забитых и пропущенных голов. Кроме того, в следующих двух матчах Чемпионата Европы Андрея Лунина на позиции вратаря сборной Украины заменил Анатолий Трубин.

Кроме Андрея Лунина в рейтинг худших футболистов также попали еще два игрока сборной Украины: правый защитник Ефим Конопля и вингер Виктор Цыганков.

Рейтинг 10 самых плохих футболистов группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored:

— Андрей Лунин – 3,8; — Райан Портеус — 4,49; — Сандро Алтунашвили – 5,06; — Юхим Конопля – 5,32; — Алтай Баиндыр – 5,42; — Антониу Силва – 5,49; — Томаш Хорий – 5,57; — Робин Гранач – 5,62; — Антонин Барак – 5,63; - Виктор Цыганков – 5,67.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сборная Украины установила уникальное достижение на Евро-2024.

Также "Комментарии" писали о шансах сборных выиграть Чемпионат Европы по футболу 2024 года. Лидерами рейтинга стали сборные Англии и Франции.