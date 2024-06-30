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Украинского футболиста назвали самым плохим на Евро-2024

В рейтинге худших футболистов группового этапа Чемпионата Европы по футболу оказались три футболиста сборной Украины.

сегодня, 09:07
Автор:
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Slava Kot
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Игрок сборной Украины и вратарь испанского клуба "Реал" Андрей Лунин стал самым плохим игроком группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистический портал WhoScored.

Украинского футболиста назвали самым плохим на Евро-2024

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Фото из открытых источников

WhoScored опубликовал оценки 10 худших футболистов на групповом этапе Чемпионата Европы по футболу. Лидером антирейтинга стал Андрей Лунин, получивший в матче против Румынии оценку 3,8 балла. В этом матче сборная Украины пропустила три гола, что повлияло на общее выступление команды Реброва.

Сборная Украины по итогам группового этапа Евро-2024 получила 4 очка, заняла последнее четвертое место и вылетела из турнира из-за разницы забитых и пропущенных голов. Кроме того, в следующих двух матчах Чемпионата Европы Андрея Лунина на позиции вратаря сборной Украины заменил Анатолий Трубин.

Кроме Андрея Лунина в рейтинг худших футболистов также попали еще два игрока сборной Украины: правый защитник Ефим Конопля и вингер Виктор Цыганков.

Рейтинг 10 самых плохих футболистов группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored:

  1. — Андрей Лунин – 3,8;
  2. — Райан Портеус — 4,49;
  3. — Сандро Алтунашвили – 5,06;
  4. — Юхим Конопля – 5,32;
  5. — Алтай Баиндыр – 5,42;
  6. — Антониу Силва – 5,49;
  7. — Томаш Хорий – 5,57;
  8. — Робин Гранач – 5,62;
  9. — Антонин Барак – 5,63;
  10. - Виктор Цыганков – 5,67.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сборная Украины установила уникальное достижение на Евро-2024.

Также "Комментарии" писали о шансах сборных выиграть Чемпионат Европы по футболу 2024 года. Лидерами рейтинга стали сборные Англии и Франции.



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