Украинский защитник может стать игроком "Манчестер Юнайтед"

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко вошел в круг интересов "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британское издание Manchester Evening News.

По данным источника, 21-летний украинец рассматривается одним из вариантов усиления на позицию крайнего защитника. Кроме Миколенко, британцы рассматривают кандидатуру испанца Серхио Регилона из мадридского "Реала". Стоит отметить, что Регилон получил травму во вчерашнем матче Лиги наций против сборной Украины (0:4). Это может стать одной из причин, почему выбор остановится как раз на Миколенко.

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Миколенко провел 23 матча, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость украинца составляет 12 миллионов евро.

Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины по футболу разгромно уступила Испании в матче второго тура Лиги наций (0:4).

Большинство событий игры произошло в первом тайме. Уже на второй минуте был назначен пенальти в ворота Андрея Пятова. Ансу Фати ворвался в штрафную площадь, где его сбил защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. К мячу подошел Серхио Рамос и уверенно пробил в левый нижний угол. Голкипер дончан, хоть к мячу и добрался, однако отразить в сторону не смог. Второй мяч в игре забил также капитан испанской команды. После кросса слева Рамос выиграл борьбу в воздухе и головой по высокой дуге перебросил Пятова. Еще до перерыва Ансу Фати нанес классный обводящий в правый угол, и от штанги мяч оказался в сетке.



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