Украинский футболист впервые со времен Шевченко попал в номинацию на "Золотой мяч"

Престижный спортивный журнал France Football объявил номинантов на премию "Золотой мяч" по итогам футбольного сезона-23/24. В список из 30 номинантов попал украинский футболист Артем Довбик.



Арткм Довбик. Фото из открытых источников

27-летний игрок "Ромы" Артем Довбик стал одним из претендентов на "Золотой мяч". Он попал в список из 30 номинантов, опубликованных журналом France Football. Это первый украинский футболист, попавший в этот список с 2006 года, когда был номинирован Андрей Шевченко.

Артем Довбик в прошлом сезоне выступал за испанскую "Жирону" с которой занял третье место в "Ла-Лиге". По итогам сезона украинский футболист забил 24 гола и выиграл титул "Пичичи" – лучший бомбардир чемпионата Испании.





Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч"



Также France Football объявил и другие номинации, в частности, на премию Яшина – награда, которая вручается лучшему вратарю. В список номинантов попал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Интересно, что награждение премией "Золотой мяч" в 2024 году станет уникальным не только попаданием в список украинских футболистов, но и тем, что в этот список впервые с 2003 года не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Церемония награждения "Золотого мяча" состоится 28 октября 2024 года в театре Шатле в Париже, Франция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист попал в сборную наибольших разочарований Евро-2024.

Также "Комментарии" писали о самом большом счете в футбольном матче. Одна команда забила более сотни голов за игру — большинство из которых оказались автоголы.