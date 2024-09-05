logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Украинский футболист впервые со времен Шевченко попал в номинацию на "Золотой мяч"
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский футболист впервые со времен Шевченко попал в номинацию на "Золотой мяч"

Впервые с 2006 года украинский футболист попал в список номинантов на "Золотой мяч".

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Престижный спортивный журнал France Football объявил номинантов на премию "Золотой мяч" по итогам футбольного сезона-23/24. В список из 30 номинантов попал украинский футболист Артем Довбик.

Украинский футболист впервые со времен Шевченко попал в номинацию на "Золотой мяч"

Арткм Довбик. Фото из открытых источников

27-летний игрок "Ромы" Артем Довбик стал одним из претендентов на "Золотой мяч". Он попал в список из 30 номинантов, опубликованных журналом France Football. Это первый украинский футболист, попавший в этот список с 2006 года, когда был номинирован Андрей Шевченко.

Артем Довбик в прошлом сезоне выступал за испанскую "Жирону" с которой занял третье место в "Ла-Лиге". По итогам сезона украинский футболист забил 24 гола и выиграл титул "Пичичи" – лучший бомбардир чемпионата Испании.

Украинский футболист впервые со времен Шевченко попал в номинацию на ”Золотой мяч” - фото 2

Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч"

Также France Football объявил и другие номинации, в частности, на премию Яшина – награда, которая вручается лучшему вратарю. В список номинантов попал украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Интересно, что награждение премией "Золотой мяч" в 2024 году станет уникальным не только попаданием в список украинских футболистов, но и тем, что в этот список впервые с 2003 года не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Церемония награждения "Золотого мяча" состоится 28 октября 2024 года в театре Шатле в Париже, Франция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист попал в сборную наибольших разочарований Евро-2024.

Также "Комментарии" писали о самом большом счете в футбольном матче. Одна команда забила более сотни голов за игру — большинство из которых оказались автоголы. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости