В истории испанского футбола наступил знаковый момент благодаря 26-летнему украинскому нападающему Артему Довбику, который вывел свою команду "Жирона" на новый уровень. В своем дебютном сезоне в Ла-Лиге Довбик не только доказал свое мастерство, но и завоевал престижную награду — "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата. С его 24 голами "Жирона" ощутила вкус славы, а Довбик стал первым украинцем и первым игроком этого клуба, кто достиг такой высоты.

Артем Довбик – лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании

Довбик опередил своего основного соперника, норвежца Александра Серлота из "Вильярреала", всего на один гол, что добавило интриги в последние туры чемпионата. Заключительный матч сезона стал решающим — украинец оформил хет-трик, обойдя Серлота, который не смог принять участие в игре из-за травмы.

Достижение Довбика ставит его в один ряд с легендами украинского футбола. Андрей Шевченко, который ранее выигрывал титул лучшего бомбардира в итальянском "Милане", теперь может гордиться своим соотечественником, повторившим его успех в другой из топ-5 европейских лиг.

Рекорд Довбика не только подчеркивает его личные достижения, но и отмечает значительный вклад в продвижение украинских футболистов на европейской арене. Прошлые достижения Олега Саленко, который забил 16 голов за "Логроньес" в сезоне 1993/1994, теперь выглядят скромно по сравнению с новым рекордом.

Напомним, что Golden Boy Football Benchmark обновил рейтинг лучших молодых талантов. В рейтинг попали сразу двое игроков ФК "Рух". Богдан Слюбик, занимает в этом рейтинге 67-е место, а Евгений Пастух — 82-е место. Оба игрока "желто-черных" являются единственными украинцами среди 100 номинантов на престижную награду.