Украинский футболист попал в сборную наибольших разочарований Евро-2024

Спортивный ресурс FourFourTwo опубликовал список из 11 игроков, ставших самыми большими разочарованиями на Чемпионате Европы по футболу. На позиции голкипера в этой сборной оказался украинский футболист Андрей Лунин.



Кадр с матча между сборными Украины и Румынии. Фото из открытых источников

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался в символической сборной худших футболистов Евро-2024 по версии FourFourTwo. Футбольный журнал объяснил, что включать в этот список Лунина только за одну игру может показаться несправедливым, однако эта игра была "катастрофой эпических масштабов".

"Он почти накормил Румынию двумя из трех ее голов в этом потрясающем стартовом поражении. Украина смело билась, чтобы набрать четыре очка в следующих двух играх, но не вышла из группы из-за разницы мячей. Главным образом из-за серьезного поражения от Румынии, где играл Лунин", — пишет FourFourTwo.

Символическая сборная футболистов, наиболее разочаровавших на Евро-2024 по версии FourFourTwo:

— Андрей Лунин (Украина);

— Джованни Ди Лоренцо (Италия);

— Джон Стоунз (Англия);

— Вилли Орбан (Венгрия);

— Йошко Гвардиол (Хорватия);

— Жоржиньо (Италия);

— Джои Верман (Нидерланды);

— Лука Модрич (Хорватия);

— Антуан Гризманн (Франция);

— Гарри Кейн (Англия);

— Криштиану Роналду (Португалия).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинского футболиста назвали самым плохим игроком на групповой стадии Евро-2024. Он получил самую низкую оценку по данным статистического портала WhoScored. Кроме того, в рейтинг попали еще два футболиста сборной Украины.

Также "Комментарии" писали, что всех соперников Украины на Чемпионате Европы постигла неудача после выхода из группы.