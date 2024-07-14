Украинский футболист попал в сборную наибольших разочарований Евро-2024

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Slava Kot
Спортивный ресурс FourFourTwo опубликовал список из 11 игроков, ставших самыми большими разочарованиями на Чемпионате Европы по футболу. На позиции голкипера в этой сборной оказался украинский футболист Андрей Лунин.
Кадр с матча между сборными Украины и Румынии. Фото из открытых источников
Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался в символической сборной худших футболистов Евро-2024 по версии FourFourTwo. Футбольный журнал объяснил, что включать в этот список Лунина только за одну игру может показаться несправедливым, однако эта игра была "катастрофой эпических масштабов".
Символическая сборная футболистов, наиболее разочаровавших на Евро-2024 по версии FourFourTwo:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинского футболиста назвали самым плохим игроком на групповой стадии Евро-2024. Он получил самую низкую оценку по данным статистического портала WhoScored. Кроме того, в рейтинг попали еще два футболиста сборной Украины.
Также "Комментарии" писали, что всех соперников Украины на Чемпионате Европы постигла неудача после выхода из группы.
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