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Украинский футболист попал в сборную наибольших разочарований Евро-2024

Футболист сборной Украины попал в команду самых больших разочарований на Евро-2024

сегодня, 13:47
Автор:
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Slava Kot
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Спортивный ресурс FourFourTwo опубликовал список из 11 игроков, ставших самыми большими разочарованиями на Чемпионате Европы по футболу. На позиции голкипера в этой сборной оказался украинский футболист Андрей Лунин.

Украинский футболист попал в сборную наибольших разочарований Евро-2024

Кадр с матча между сборными Украины и Румынии. Фото из открытых источников

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин оказался в символической сборной худших футболистов Евро-2024 по версии FourFourTwo. Футбольный журнал объяснил, что включать в этот список Лунина только за одну игру может показаться несправедливым, однако эта игра была "катастрофой эпических масштабов".

"Он почти накормил Румынию двумя из трех ее голов в этом потрясающем стартовом поражении. Украина смело билась, чтобы набрать четыре очка в следующих двух играх, но не вышла из группы из-за разницы мячей. Главным образом из-за серьезного поражения от Румынии, где играл Лунин", — пишет FourFourTwo.

Символическая сборная футболистов, наиболее разочаровавших на Евро-2024 по версии FourFourTwo:

  • — Андрей Лунин (Украина);
  • — Джованни Ди Лоренцо (Италия);
  • — Джон Стоунз (Англия);
  • — Вилли Орбан (Венгрия);
  • — Йошко Гвардиол (Хорватия);
  • — Жоржиньо (Италия);
  • — Джои Верман (Нидерланды);
  • — Лука Модрич (Хорватия);
  • — Антуан Гризманн (Франция);
  • — Гарри Кейн (Англия);
  • — Криштиану Роналду (Португалия).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинского футболиста назвали самым плохим игроком на групповой стадии Евро-2024. Он получил самую низкую оценку по данным статистического портала WhoScored. Кроме того, в рейтинг попали еще два футболиста сборной Украины.

Также "Комментарии" писали, что всех соперников Украины на Чемпионате Европы постигла неудача после выхода из группы.



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Источник: https://www.fourfourtwo.com/opinion/revealed-euro-2024s-most-disappointing-xi
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