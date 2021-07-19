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Украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском: подробности

Футболист умер в больнице

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева

Местный футболист Игорь Цимбалистый попал в страшную аварию в Ивано-Франковской области. Спортсмен находился в автомобиле Renault. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском: подробности

Игорь Цимбалистый (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Бурштыне. Водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Tata. В полиции сообщили, что ДТП произошло сегодня в 06:15 утра. За рулем грузовика находился 27-летний житель Львовской области. Мужчина сдал все анализы медикам. Оказалось, что он был трезв. Его пассажир и он получили легкие травмы.

Украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском: подробности - фото 2

А 36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Трех других пассажиров доставили в больницу.

Позже в Ивано-Франковской областной ассоциации футбола сообщили, что в больнице от полученных травм ушел из жизни 31-летний нападающий Игорь Цимбалистый.

Украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском: подробности - фото 3

Стало известно, что 31-летний спортсмен играл за такие местные команды: бурштынский "Энергетик", "Единство" и "Прикарпатья-Тепловик".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что скончался бывший футболист украинской сборной. Бывший игрок украинской сборной по футболу Сергей Ателькин умер в возрасте 48 лет.

О смерти Ателькина стало известно сегодня утром, 1 октября. Долгое время Сергей Ателькин играл именно за "Шахтер". Вместе с донецким клубом он стал чемпионом Украины. А еще четыре раза выигрывал Кубок Украины. Всего за горняков Ателькин сыграл 265 матчей и забил 82 гола. В свое время он также выступал за итальянский "Лечче", португальский "Боавишту", украинские "Кремень" и "Металлург". В составе сборной Украины провел два матча. Завершив карьеру футболиста, Сергей Ателькин вернулся в донецкий "Шахтер" и работал тренером-селекционером.

 


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Источник: https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/6266110193429568
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