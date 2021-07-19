Украинский футболист погиб в страшном ДТП под Ивано-Франковском: подробности

Местный футболист Игорь Цимбалистый попал в страшную аварию в Ивано-Франковской области. Спортсмен находился в автомобиле Renault. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Игорь Цимбалистый (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Бурштыне. Водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Tata. В полиции сообщили, что ДТП произошло сегодня в 06:15 утра. За рулем грузовика находился 27-летний житель Львовской области. Мужчина сдал все анализы медикам. Оказалось, что он был трезв. Его пассажир и он получили легкие травмы.





А 36-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Трех других пассажиров доставили в больницу.

Позже в Ивано-Франковской областной ассоциации футбола сообщили, что в больнице от полученных травм ушел из жизни 31-летний нападающий Игорь Цимбалистый.





Стало известно, что 31-летний спортсмен играл за такие местные команды: бурштынский "Энергетик", "Единство" и "Прикарпатья-Тепловик".