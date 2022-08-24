Самый скандальный матч УПЛ длился более 4 часов через 3 воздушные сирены

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Slava Kot
В День Независимости Украины прошло несколько футбольных матчей. В одном из них винниковский "Рух" принимал харьковский "Металлист". Это был обычный матч для украинского футбольного сообщества, начавшийся в 15:00. Так за Металлист на 37 минуте забил Евгений Пидлепенец. А через несколько минут "Рух" сравнял счет благодаря точному удару Юрия Климчука.
Футбольный матч длился более 4 часов. Фото из открытых источников
Первый тайм уже почти завершался и на 44-й минуте матча прозвучала воздушная тревога. Это означало, что матч приостановлен к ее отбою. Матч был возобновлен через 50 минут.
Интересно то, что тренер винниковского "Руха" настаивал на доигрывании матча во время сирены:
Дальше происшествия на матче не закончились, ведь во втором тайме на 53-й минуте прозвучала еще одна воздушная тревога. И судья снова остановил игру. В этот раз воздушная тревога продолжалась 70 минут и была остановлена в 18:01.
В комментариях футбольный эксперт Андрей Сенькив сообщил, что никто не знал, что делать во время воздушной тревоги.
Также Сеньков добавил:
Игроки вышли на поле и собирались доиграть поединок. На 66 минуте за "Металлист" забил гол вышедший на замену на 65 волне матча Максим Прядун. А на 78 минуте поединок был остановлен уже в третий раз. На этот раз сирена длилась более 30 минут, но матч все же был доигран и закончился победой харьковского "Металлиста" со счетом 1:2.
Сам матч вместо привычных 90 минут и 15 минутного перерыва длился 4,5 часа.
Также интересно, что трансляцию этого скандального матча должна была показывать телекомпания Setanta. Она выиграла тендер на трансляцию всех матчей Украинской Премьер-лиги, но ее не допустили на стадион. Владелец "Руха" Григорий Козловский решил, что не будет отдавать телеправа этой компании и будет показывать матч на клубном youtube канале.
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