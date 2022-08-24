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Самый скандальный матч УПЛ длился более 4 часов через 3 воздушные сирены

По новому регламенту футбольные матчи нужно останавливать с момента сигнала воздушной тревоги, а после ее завершения доигрывать. Это и произошло на футбольном матче "Рух" – "Металлист".

сегодня, 19:27
Автор:

Slava Kot
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В День Независимости Украины прошло несколько футбольных матчей. В одном из них винниковский "Рух" принимал харьковский "Металлист". Это был обычный матч для украинского футбольного сообщества, начавшийся в 15:00. Так за Металлист на 37 минуте забил Евгений Пидлепенец. А через несколько минут "Рух" сравнял счет благодаря точному удару Юрия Климчука.

Самый скандальный матч УПЛ длился более 4 часов через 3 воздушные сирены

Футбольный матч длился более 4 часов. Фото из открытых источников

Первый тайм уже почти завершался и на 44-й минуте матча прозвучала воздушная тревога. Это означало, что матч приостановлен к ее отбою. Матч был возобновлен через 50 минут.

Интересно то, что тренер винниковского "Руха" настаивал на доигрывании матча во время сирены:

Дайте уже доиграть эти две минуты! – кричал на стадионе Григорий Козловский.

Дальше происшествия на матче не закончились, ведь во втором тайме на 53-й минуте прозвучала еще одна воздушная тревога. И судья снова остановил игру. В этот раз воздушная тревога продолжалась 70 минут и была остановлена в 18:01.

В комментариях футбольный эксперт Андрей Сенькив сообщил, что никто не знал, что делать во время воздушной тревоги.

На стадионе несколько укрытий, одно для журналистов и представителей клубов, другое – для игроков и тренеров. отметил футбольный эксперт и youtube-блогер.

Также Сеньков добавил:

Козловский не хотел сначала идти в укрытие, а потом ушел и там бухал со своими друзьями.

Игроки вышли на поле и собирались доиграть поединок. На 66 минуте за "Металлист" забил гол вышедший на замену на 65 волне матча Максим Прядун. А на 78 минуте поединок был остановлен уже в третий раз. На этот раз сирена длилась более 30 минут, но матч все же был доигран и закончился победой харьковского "Металлиста" со счетом 1:2.

Сам матч вместо привычных 90 минут и 15 минутного перерыва длился 4,5 часа.

Также интересно, что трансляцию этого скандального матча должна была показывать телекомпания Setanta. Она выиграла тендер на трансляцию всех матчей Украинской Премьер-лиги, но ее не допустили на стадион. Владелец "Руха" Григорий Козловский решил, что не будет отдавать телеправа этой компании и будет показывать матч на клубном youtube канале



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Обсуждения

александр

сегодня, 19:02

только 2 2


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