Украинские арбитры будут судить матч Испании в отборе на Евро-2024

На отборочном матче Евро-2024 в группе A, где встретятся Кипр и Испания 16 ноября, будет работать украинская судейская бригада, сообщает УАФ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.



Балакин судит матч. Фото с открытых источников

Главным арбитром матча будет Николай Балакин, которому на линиях будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Екатерина Монзуль и Алексей Деревинский исполнят роль арбитра ВАР и ассистента ВАР соответственно.



Кроме того, украинец Виктор Швецов исполнит роль судейского наблюдателя на матче группы I между Швейцарией и Косово, который состоится 18 ноября.



Расписание матчей 9 тура отбора на Евро-2024

Четверг, 16 ноября

19:00 Группа A ГРУЗИЯ – ШОТЛАНДИЯ

19:00 Группа A КИПР – ИСПАНИЯ

19:00 Группа F ЭСТОНИЯ – АВСТРИЯ

19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН – ШВЕЦИЯ

19:00 Группа G БОЛГАРИЯ – ВЕНГРИЯ

21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ – ЛИТВА

21:45 Группа J СЛОВАКИЯ – ИСЛАНДИЯ

21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН – ПОРТУГАЛИЯ





Пятница, 17 ноября



17:00 Группа H КАЗАХСТАН – САН-МАРИНО

19:00 Группа E МОЛДОВА – АЛБАНИЯ

19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

21:45 Группа C ИТАЛИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

21:45 Группа C АНГЛИЯ – МАЛЬТА

21:45 Группа E ПОЛЬША – ЧЕХИЯ

21:45 Группа H ДАНИЯ – СЛОВЕНИЯ





Суббота, 18 ноября



16:00 Группа D АРМЕНИЯ – УЭЛЬС

19:00 Группа D ЛАТВИЯ – ХОРВАТИЯ

19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ – АНДОРРА

21:45 Группа B ФРАНЦИЯ – ГИБРАЛТОР

21:45 Группа B Нидерланды – ИРЛАНДИЯ

21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ – КОСОВО

21:45 Группа I Израиль – Румыния





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