logo

BTC/USD

36369.40

ETH/USD

2013.12

LTC/USD

72.04

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Украинские арбитры будут судить матч Испании в отборе на Евро-2024
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские арбитры будут судить матч Испании в отборе на Евро-2024

Матчи 9-го тура отбора на Евро-2024 начнутся 16 ноября

сегодня, 18:20
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

На отборочном матче Евро-2024 в группе A, где встретятся Кипр и Испания 16 ноября, будет работать украинская судейская бригада, сообщает УАФ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Украинские арбитры будут судить матч Испании в отборе на Евро-2024

Балакин судит матч. Фото с открытых источников

Главным арбитром матча будет Николай Балакин, которому на линиях будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Екатерина Монзуль и Алексей Деревинский исполнят роль арбитра ВАР и ассистента ВАР соответственно.


Кроме того, украинец Виктор Швецов исполнит роль судейского наблюдателя на матче группы I между Швейцарией и Косово, который состоится 18 ноября.

Расписание матчей 9 тура отбора на Евро-2024

Четверг, 16 ноября

19:00 Группа A ГРУЗИЯ – ШОТЛАНДИЯ

19:00 Группа A КИПР – ИСПАНИЯ

19:00 Группа F ЭСТОНИЯ – АВСТРИЯ

19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН – ШВЕЦИЯ

19:00 Группа G БОЛГАРИЯ – ВЕНГРИЯ

21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ – ЛИТВА

21:45 Группа J СЛОВАКИЯ – ИСЛАНДИЯ

21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН – ПОРТУГАЛИЯ


Пятница, 17 ноября


 17:00 Группа H КАЗАХСТАН – САН-МАРИНО

19:00 Группа E МОЛДОВА – АЛБАНИЯ

19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

21:45 Группа C ИТАЛИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

21:45 Группа C АНГЛИЯ – МАЛЬТА

21:45 Группа E ПОЛЬША – ЧЕХИЯ

21:45 Группа H ДАНИЯ – СЛОВЕНИЯ

Суббота, 18 ноября

16:00 Группа D АРМЕНИЯ – УЭЛЬС

19:00 Группа D ЛАТВИЯ – ХОРВАТИЯ

19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ – АНДОРРА

21:45 Группа B ФРАНЦИЯ – ГИБРАЛТОР

21:45 Группа B Нидерланды – ИРЛАНДИЯ

21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ – КОСОВО

21:45 Группа I Израиль – Румыния


Читайте также, что главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uaf.ua/article/49972
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!