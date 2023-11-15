Украинские арбитры будут судить матч Испании в отборе на Евро-2024

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Куров Артем
На отборочном матче Евро-2024 в группе A, где встретятся Кипр и Испания 16 ноября, будет работать украинская судейская бригада, сообщает УАФ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Балакин судит матч. Фото с открытых источников
Главным арбитром матча будет Николай Балакин, которому на линиях будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Екатерина Монзуль и Алексей Деревинский исполнят роль арбитра ВАР и ассистента ВАР соответственно.
Кроме того, украинец Виктор Швецов исполнит роль судейского наблюдателя на матче группы I между Швейцарией и Косово, который состоится 18 ноября.
Четверг, 16 ноября
19:00 Группа A ГРУЗИЯ – ШОТЛАНДИЯ
19:00 Группа A КИПР – ИСПАНИЯ
19:00 Группа F ЭСТОНИЯ – АВСТРИЯ
19:00 Группа F АЗЕРБАЙДЖАН – ШВЕЦИЯ
19:00 Группа G БОЛГАРИЯ – ВЕНГРИЯ
21:45 Группа G ЧЕРНОГОРИЯ – ЛИТВА
21:45 Группа J СЛОВАКИЯ – ИСЛАНДИЯ
21:45 Группа J ЛЮКСЕМБУРГ – БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН – ПОРТУГАЛИЯ
Пятница, 17 ноября
17:00 Группа H КАЗАХСТАН – САН-МАРИНО
19:00 Группа E МОЛДОВА – АЛБАНИЯ
19:00 Группа H ФИНЛЯНДИЯ – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
21:45 Группа C ИТАЛИЯ – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
21:45 Группа C АНГЛИЯ – МАЛЬТА
21:45 Группа E ПОЛЬША – ЧЕХИЯ
21:45 Группа H ДАНИЯ – СЛОВЕНИЯ
Суббота, 18 ноября
16:00 Группа D АРМЕНИЯ – УЭЛЬС
19:00 Группа D ЛАТВИЯ – ХОРВАТИЯ
19:00 Группа I БЕЛАРУСЬ – АНДОРРА
21:45 Группа B ФРАНЦИЯ – ГИБРАЛТОР
21:45 Группа B Нидерланды – ИРЛАНДИЯ
21:45 Группа I ШВЕЙЦАРИЯ – КОСОВО
21:45 Группа I Израиль – Румыния
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