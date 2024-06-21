Украинская сборная одержала первую победу и сохранила шансы на выход в плей-офф

Сборная Украины одержала победу над Словакией во 2-м матче Евро-2024.

Украинская сборная

Матч завершился со счётом 2:1. Первый опасный момент у ворот Украины возник уже на 10-й минуте, когда Лукаш Гараслин пробил с острого угла, но Анатолий Трубин отразил удар ногами.

В начале поединка словаки действовали более активно и агрессивно, заставляя украинцев больше времени проводить в защите, чем в атаке. Через несколько минут Владимир Бражко ответил дальним выстрелом, но мяч попал прямо в руки Мартину Дубравке.

Первый острый момент у ворот соперника возник на 27-й минуте, когда Артем Довбик, сражаясь с двумя защитниками, пробил по воротам, но его удар был заблокирован.

Вскоре после этого украинская сборная организовала еще одну хорошую атаку: Александр Тимчик попал в штангу, но гол бы все равно не засчитали из-за пассивного офсайда Довбика.

После перерыва сборная Украины окончательно перехватила инициативу, которая привела к очередному камбэку команды Сергея Реброва. На 54-й минуте Николай Шапаренко точным ударом замкнул прострел от Александра Зинченко, а на 80-й минуте тот же Шапаренко отдал гениальный пас за спины защитников, мастерски использовавшийся Роман Яремчук.

После этой победы украинскую сборную начали поздравлять, хотя после первого пропущенного были пессимистические ожидания. В соцсетях грустно шутили, что сборная борется за еще одну установку "Патриот" для Украины. При этом известно, что после проигрыша украинской сборной с разгромным счетом 0:3 в первом матче Румыния заявила, что передает Украину ЗРК "Патриот".

Победу сборной прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Драться друг за друга! Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться: за свободу, жизнь и правильное восприятие Украины в мире. Бьющаяся Украина. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, способная побеждать! Именно это делает сегодня национальная сборная Украины по футболу. Так держать, ребята! Впереди сверхважная битва, так что вместе и до конца!" – написал в соцсетях Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро-2024.



