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Украинская Премьер-лига возвращается: расписание матчей 18 тура

В первом матче 18 тура сыграют ЛНЗ и Кривбасс

сегодня, 13:45
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стартуют первые в 2024 году матчи украинской Премьер-лиги. Начнется 18 тур матчем ЛНЗ – Кривбасс. Вашему вниманию расписание всех матчей этих выходных в УПЛ.

Украинская Премьер-лига возвращается: расписание матчей 18 тура

Матч Динамо против Шахтера. Фото с открытых источников

Расписание всех матчей 18 тура УПЛ

Пятница, 23 февраля

  • 15:30. ЛНЗ – "Кривбасс"

Воскресенье, 25 февраля

  • 13:00. "Днепр-1" – "Минай"

  • 13:00. "Верес" – "Колос"

  • 15:30. "Металлист 1925" – "Динамо"

  • 18:00. "Движение" – "Полесье"

Понедельник, 26 февраля

  • 13:00. "Александрия" – "Шахтер"

  • 13:00. "Заря" – "Ворскла"

  • 15:30. "Оболонь" – "Черноморец"

Турнирная таблица перед 18 туром

Сейчас в турнирной таблице УПЛ есть два лидера — это "Кривбасс" и "Днепр-1", имеющие по 34 очка. Следом за ними идет "Полесье" с 32 баллами в активе. Донецкий Шахтер и киевское Динамо расположились на 4 и 5 местах соответственно. "Горняки" имеют 31 очко и два матча в запасе, а столичный клуб 28 баллов и три матча в запасе. В зоне вылета находятся: "Оболонь" (14 очков), "Заря" (12 очков), "Верес" (12 очков), "Минай" (6 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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