Украинец стал лучшим игроком месяца в "Жироне"

"Жирона", которая недавно обыграла "Барселону" и идет на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, объявила лучшего игрока месяца в ноябре. Им стал украинец Артем Довбык, передают "Комментарии".



Довбик во время матча с Барселоной. Фото пресслужба Жироны

Игра Довбика

В ноябре украинский форвард провел за "Жирону" 4 матча, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Всего у Довбика восемь забитых мячей и четыре голевых передачи в Ла Лиге. По системе гол пас он уступает только Джуду Беллингему. В конкурентах на звание лучшего игрока в ноябре у Артема были такие футболисты "Жироны" как Иван Мартин, Мигель Гутьеррес и Савио. Свой следующий матч "Жирона" проведет в Ла Лиге. "Бело-красные" сыграют дома против "Депортиво Алавес" в понедельник 18 декабря в 22:00.





Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.

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