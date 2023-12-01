Украинец попал в команду месяца в АПЛ: кто именно

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Куров Артем
Портал Whoscored опубликовал сборную месяца в АПЛ, ссылаясь на собственные средние оценки игроков. В этой команде нашлось место и Александру Зинченко, передают "Комментарии".
Зинченко во время матча. Фото с открытых источников
По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы обойти всех своих конкурентов на данной позиции.
Вратарь: Андре Онана (МЮ);
Защитники: Диогу Далот (МЮ), Виктор Линдельоф (МЮ), Гарри Магуайр (МЮ), Александр Зинченко (Арсенал);
Полузащитники: Джон Макгинн (Астон Вилла), Бернарду Силва (Ман Сити), Бруно Фернандеш (МЮ), Жереми Доку (Ман Сити);
Форварды: Эрлинг Холанд (Ман Сити), Николас Джексон (Челси).
Также Зинченко в ноябре забил гол, претендующий на звание лучшего за месяц в АПЛ.
Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)
Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)
Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)
Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)
Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)
Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)
Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)
Алехандро Гарначо (Эвертон 0-3 Ман Юнайтед)
Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.
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