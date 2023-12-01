Украинец попал в команду месяца в АПЛ: кто именно

Портал Whoscored опубликовал сборную месяца в АПЛ, ссылаясь на собственные средние оценки игроков. В этой команде нашлось место и Александру Зинченко, передают "Комментарии".



Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы обойти всех своих конкурентов на данной позиции.

Команда месяца в АПЛ от Whoscored

Вратарь: Андре Онана (МЮ);

Защитники: Диогу Далот (МЮ), Виктор Линдельоф (МЮ), Гарри Магуайр (МЮ), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Джон Макгинн (Астон Вилла), Бернарду Силва (Ман Сити), Бруно Фернандеш (МЮ), Жереми Доку (Ман Сити);

Форварды: Эрлинг Холанд (Ман Сити), Николас Джексон (Челси).





Также Зинченко в ноябре забил гол, претендующий на звание лучшего за месяц в АПЛ.

Претенденты на лучший гол ноября в АПЛ

Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)

Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)

Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)

Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)

Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)

Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)

Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)

Алехандро Гарначо (Эвертон 0-3 Ман Юнайтед)

Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



