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Украинец попал в команду месяца в АПЛ: кто именно

В команду месяца попали 5 игроков "Манчестер Юнайтед"

сегодня, 12:10
Автор:
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Куров Артем
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Портал Whoscored опубликовал сборную месяца в АПЛ, ссылаясь на собственные средние оценки игроков. В этой команде нашлось место и Александру Зинченко, передают "Комментарии".

Украинец попал в команду месяца в АПЛ: кто именно

Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы обойти всех своих конкурентов на данной позиции.


Команда месяца в АПЛ от Whoscored

  • Вратарь: Андре Онана (МЮ);

  • Защитники: Диогу Далот (МЮ), Виктор Линдельоф (МЮ), Гарри Магуайр (МЮ), Александр Зинченко (Арсенал);

  • Полузащитники: Джон Макгинн (Астон Вилла), Бернарду Силва (Ман Сити), Бруно Фернандеш (МЮ), Жереми Доку (Ман Сити);

  • Форварды: Эрлинг Холанд (Ман Сити), Николас Джексон (Челси).

Украинец попал в команду месяца в АПЛ: кто именно - фото 2

Также Зинченко в ноябре забил гол, претендующий на звание лучшего за месяц в АПЛ.

Претенденты на лучший гол ноября в АПЛ

  • Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)

  • Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)

  • Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)

  • Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)

  • Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)

  • Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)

  • Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)

  • Алехандро Гарначо (Эвертон 0-3 Ман Юнайтед)

Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.




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Источник: https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/England-Premier-League
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