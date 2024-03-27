Украина в валидольном матче обыграла Исландию: с кем и когда теперь сыграем на Евро

Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией в финальном матче плей-офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счётом 2:1. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Чемпион".

Украина обыграла Исландию. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В первой половине первого тайма встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала Лунин парировал удар Торстейнссона. Впоследствии Миколенко не точно пробивал по воротам соперника. А на 30 минуте игры Альберт Гудмундссон ошарашил украинцев — сначала убежал от упавшего на газон Малиновского, а затем умело обыграл Бражка и сильно пробил по воротам Лунина, который не сумел спасти свою команду.

Через 9 минут подопечные Реброва сравняли счет (Судаков нашел впереди Цыганкова, который в одно касание выполнил передачу на Яремчука и последний переправил круглого в сетку ворот), но взятие ворот было отменено после просмотра VAR, заметив положение вне игры у Виктора.

Во втором тайме матча сборная Украины смогла отыграться. Судаков разогнал контратаку, которую умело завершил Цыганков, пробив искусным ударом под стойку ворот исландцев – 1:1.

На 74 минуте игры Миколенко потерял супервозможность вывести сборную Украины вперед, не реализовав выход один на один с голкипером – после передачи Бражка защитник Эвертона пробил мимо ворот исландцев. Через три минуты Лунин парировал еще один удар Торстейнссона. А впоследствии ошибкой Забарного не воспользовался лидер соперника Альберт Гудмундссон, пробивший рядом со стойкой ворот Лунина.

На 84 минуте матча Судаков выполнил передачу на Мудрика и Михаил в одно касание поразил нижний угол ворот Вальдимарссона — 2:1. Собственно, этот гол принес путевку украинцам на Евро-2024.

Подопечные Сергея Реброва как победители Пути B стыковых матчей отбора попали в группу Е в сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Чемпионат Европы 2024 года примет Германия. Турнир начнется 14 июня, а завершится 14 июля. Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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