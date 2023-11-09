Украина – Италия: известна заявка сборной на решающий матч отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".



Ребров на пресс-конференции. Фото прес-служба УАФ

Всего в заявке на матч 26 игроков, и дополнительно еще четыре включены в резервный список. Также есть в составе два дебютанта, это защитник Владислав Дубинчак из киевского "Динамо" и Максим Таловеров, который сейчас выступает за австрийский "ЛАСК".



Заявка сборной Украины на Италию

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Потрошитель ("Шахтер" Донецк).



Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик, Владислав Дубинчак (оба — "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).



Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — "Шахтер" Донецк), Александр Караваев ("Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр);



Нападающие: Артем Довбык (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).



Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все – "Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).



Подготовительный сбор сборной Украины начнется 13 ноября в польском Гданьске и продлится до 18 ноября. По завершении тренировок команда отправится в Леверкузен, где состоится квалификационный матч против Италии. Украинские футболисты сразятся за право принять участие в финальном турнире чемпионата Европы 2024 года.



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