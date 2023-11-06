УЕФА вынуждает Украину играть еще матч перед решающей игрой с Италией: новые подробности

20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024 против сборной Италии. Хотя команда Сергея Реброва должна была готовиться к матчу с итальянцами, УЕФА заставляет сыграть к этому еще одну игру. Об этом сообщает "ВЗБІРНА", со ссылкой на Виктора Вацка.



Сборная Украины перед матчем. Фото из открытых источников

"Подстава" от УЕФА

Вы знаете, что один из наших важнейших козырей в матче против Италии – то, что у итальянцев 17 ноября игра против Северной Македонии. В то время как у нас появлялось свободное окно. Мы могли готовиться целенаправленно к матчу против "скуадры адзурры" и надеяться, что она потратит много сил в матче за 3 дня до нашей очной встречи.

Так вот. Конечно, итальянцы понимают наш козырь и начали оказывать давление на УЕФА. А УЕФА что? Прогнулась на стороне Италии и заставляет нашу ассоциацию сыграть контрольный матч перед матчем с Италией.

УЕФА вынуждает нашу ассоциацию сыграть контрольный матч перед матчем против Италии. Сергей Ребров против. Он этого не хотел и не планировал, но УЕФА тупо нас нагибала. Они даже соперника для сборной Украины нашли – сборную Лаоса. И склоняла к тому, что сыграть нужно именно 17 ноября – в один день с матчем Италии против Северной Македонии.

Сборная Украины сыграет контрольный поединок перед матчем с Италией, но сыграет 16 ноября в Гданьске. Там команда Сергея Реброва проведет закрытый контрольный матч против местной Лехии. Договорились, кстати, провести по 10 замен, поэтому глобально выйдет игровое тренировочное занятие, – сообщил Виктор Вацко на своем YouTube канале Вацко Live.

Также Сергей Ребров высказал свое мнение по поводу этого "ВЗБІРНІЙ". Его спросили, нужен ли сейчас спарринг.



Сейчас не нужно, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру, – отметил главный тренер сборной Украины.

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