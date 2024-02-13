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Удивят ли датчане Гвардиолу: где смотреть матч ЛЧ "Копенгаген" - "Ман Сити"

В другом матче дня "РБ Лейпциг" сыграет с "Реалом"

сегодня, 18:24
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стартуют первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них сенсация этого розыгрыша датский Копенгаген будет принимать одного из фаворитов турнира Манчестер Сити. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

Удивят ли датчане Гвардиолу: где смотреть матч ЛЧ "Копенгаген" - "Ман Сити"

Футболисты Ман Сити. Фото прес-служба клуба

Где смотреть матч

Игру Копенгаген против Манчестер Сити можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 2, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

  • 22:00 "РБ Лейпциг" — "Реал" Мадрид;

  • 22:00 "Копенгаген" — "Манчестер Сити".

14 февраля

  • 22:00 "Лацио" — "Бавария";

  • 22:00 "ПСЖ" — "Реал Сосьедад".

20 февраля

  • 22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

  • 22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

  • 22:00 "Порту" — "Арсенал";

  • 22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

  • 22:00 "Бавария" — "Лацио";

  • 22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

  • 22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

  • 22:00 "Арсенал" — "Порту";

  • 22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

  • 22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

  • 22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.




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Источник: https://comments.ua/ua
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