Ученые вычислили степень математической несправедливости в футболе

На Чемпионате Европы по футболу начались матчи плей-офф. Если в основное и дополнительное время победитель не будет определен, команды пробивают серию пенальти. Ученые высчитали неожиданную закономерность, которая на 20% дает больше шансов одной из команд в серии пенальти.



Украинский вратарь Андрей Лунин отбивает пенальти. Фото из открытых источников

Доктор Игнасио Паласио-Уэрта из Лондонской школы экономики проанализировал 1000 пенальти, проведенных на международных турнирах. Как оказалось, команды, которые идут бить первыми в серии пенальти, выиграют ее в 60% случаев. Команды, которые пробивают вторыми — выигрывают только в 40% случаев.

"20% — это огромная разница. Я не могу придумать никакой другой переменной, которая имела бы такое влияние", — сказал Игнасио Паласио-Уэрта.

Ученый считает, что такой эффект можно объяснить дополнительным психологическим давлением "отстающей" команды, которая вынуждена идти пробивать пенальти второй.

Немецкий профессор и доктор математических наук Кристиана Гессе соглашается, что 20% — это значительное влияние на общий результат соревнований.

"Нет никакого другого вида спорта, где простое подбрасывание монеты вызывает такой большой дисбаланс в шансах на победу. Даже в шахматах преимущество белых над черными на гроссмейстерском уровне составляет лишь 6%. Дополнительное психологическое давление снижает шансы пробивающих второй команды в среднем на 4%. Это и приводит к вышеупомянутой разнице в 20% за пять ударов", — сказал профессор Гессе.

Для устранения несправедливости Гессе предлагает, чтобы сначала пробивала первая команда, потом дважды вторая, потом дважды первая и такая последовательность продолжалась, пока не будет определен победитель. По словам профессора, это математически создаст почти равные возможности для обеих команд и снизит преимущество первой.

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