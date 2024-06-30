Ученые вычислили степень математической несправедливости в футболе

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Slava Kot
На Чемпионате Европы по футболу начались матчи плей-офф. Если в основное и дополнительное время победитель не будет определен, команды пробивают серию пенальти. Ученые высчитали неожиданную закономерность, которая на 20% дает больше шансов одной из команд в серии пенальти.
Украинский вратарь Андрей Лунин отбивает пенальти. Фото из открытых источников
Доктор Игнасио Паласио-Уэрта из Лондонской школы экономики проанализировал 1000 пенальти, проведенных на международных турнирах. Как оказалось, команды, которые идут бить первыми в серии пенальти, выиграют ее в 60% случаев. Команды, которые пробивают вторыми — выигрывают только в 40% случаев.
Ученый считает, что такой эффект можно объяснить дополнительным психологическим давлением "отстающей" команды, которая вынуждена идти пробивать пенальти второй.
Немецкий профессор и доктор математических наук Кристиана Гессе соглашается, что 20% — это значительное влияние на общий результат соревнований.
Для устранения несправедливости Гессе предлагает, чтобы сначала пробивала первая команда, потом дважды вторая, потом дважды первая и такая последовательность продолжалась, пока не будет определен победитель. По словам профессора, это математически создаст почти равные возможности для обеих команд и снизит преимущество первой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам группового этапа Евро-2024 украинский футболист возглавил список худших футболистов. Кроме того, всего в список из 10 худших футболистов попали сразу три представителя Украины.
Также "Комментарии" писали об уникальном достижении сборной Украины, установленном на Чемпионате Европы по футболу 2024 года.
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