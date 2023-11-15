"У нас также сильный состав": дебютант сборной Украины о матче с Италией

Защитник австрийского "ЛАСК" Максим Таловеров был впервые вызван в национальную сборную Украины. Он поделился ожиданиями от матча с Италией и своим будущим в Европе, передает "Комментарии".

Таловеров во время матча. Фото с открытых источников

— В Италии есть неплохие защитники, хотя у них наверняка как раз сильнее атакующее звено.

— Считаю, что целый состав очень сильный, но хочу отметить, что мы тоже имеем сильный состав. Поэтому есть все шансы.





— Наши ребята сейчас немало забивают в Европе. Твои коллеги по амплуа забивают, ты как это воспринимаешь?

— Очень счастлив за них. Это очень важно для нас, Украины.





— У тебя как у защитника, основное мнение — обеспечить надежный тыл или каждый футболист хочет забить?

- Конечно, на первом месте защитить ворота и надеяться, что не пропустим. Потом уже, второстепенное – забивать. Конечно, это приятно, фантастические ощущения.





— Собственно ты забил за ЛАСК недавно. Расскажи немного об этом моменте…

– Это был мой дебютный гол за ЛАСК. Я считаю, что очень важен, но на самом деле я никогда не думал так, что лучше забить или выиграть. Для меня всегда важнее всего это победить. Очень счастлив, что забили три гола и не пропустили.





— Как тебе австрийская лига по сравнению с чешской?

– Для меня на голову выше – австрийская. Потому что там интенсивность, борьба, все на топ-уровне. Это шаг вперед для меня. Доволен, что начал играть и имею свои минуты на поле. Это очень важно для каждого футболиста. У нас была интересная и тяжелая луна, но мы ее отыграли очень хорошо против всех фаворитов, получили 7 очков. Это супер.





— Говорили об интересе украинских грандов к твоей персоне. Есть ли сейчас такие слухи?

— На самом деле я это слышал так же, как и вы, из интернета, по слухам. Но сейчас только думаю о Европе и приложу много усилий, чтобы там начать играть, сделать имя там. Моя цель – там остаться.





Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.





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