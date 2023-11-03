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У "Манчестер Юнайтед" снова проблемы: травмировался один из лидеров команды

Бразилец получил травму в матче Кубка лиги против "Ньюкасла"

сегодня, 15:38
Автор:
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Куров Артем
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"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне переживает не лучшие времена. Команда Эрика Тен Хага занимает восьмое место в АПЛ и вылетела из Кубка Карабао, а полузащитник команды Каземиро получил травму. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Манчестер Юнайтед", передают "Комментарии".

У "Манчестер Юнайтед" снова проблемы: травмировался один из лидеров команды

Каземиро с капитанской повязкой. Фото прес-служба "МЮ"

Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной во время нашего поражения на Кубке Карабао от "Ньюкасл Юнайтед" в среду. Бразильский полузащитник был заменен в перерыве из-за повреждений, и дальнейшее обследование выявило травму, которая не позволит ему играть несколько недель, — говорится в сообщении клуба.


Проблемы "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" находится под серьезным давлением, поскольку поражение дома от "Ньюкасла" со счетом 3:0 стало восьмым поражением в 15 стартовых матчах во всех турнирах. Прошлой ночью команда вылетела из Кубка "Карабао". Также, они потерпели два подряд поражения со счетом 3-0 на Олд Траффорд, до этого уступив в Манчестерском дерби команде Пепа Гвардиолы. Печали болельщикам МЮ добавляет и тот факт, что команда проиграла 5 из первых 10 матчей сезона впервые с 1930 года.

Увольнение Тен Хага и следующий тренер

По данным букмекеров самые высокие шансы возглавить "красных дьяволов" в случае увольнения Тен Хага имеет бывший коуч мадридского "Реала" Зинедин Зидан, выигравший с ним три подряд Лиги чемпионов. Такой вариант оценивается в 20%. Также достаточно высокие шансы Юлиан Нагельсманн и Грэм Поттер – 16,7 и 11,8 процентов соответственно. Первого уволили из "Баварии", а последнего из "Челси". Еще небольшие шансы дают Антонио Конте и Гарету Саутгейту по 5,9%.

Читайте также, что Михаил Мудрик, который из-за травмы пропустил два матча "Челси" из-за травмы, возвращается к тренировкам в общей группе.



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Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/casemiro-ruled-out-for-several-weeks-by-hamstring-injury-during-man-utd-v-newcastle
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