У "Манчестер Юнайтед" снова проблемы: травмировался один из лидеров команды

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне переживает не лучшие времена. Команда Эрика Тен Хага занимает восьмое место в АПЛ и вылетела из Кубка Карабао, а полузащитник команды Каземиро получил травму. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Манчестер Юнайтед", передают "Комментарии".



Каземиро с капитанской повязкой. Фото прес-служба "МЮ"

Каземиро выбыл на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной во время нашего поражения на Кубке Карабао от "Ньюкасл Юнайтед" в среду. Бразильский полузащитник был заменен в перерыве из-за повреждений, и дальнейшее обследование выявило травму, которая не позволит ему играть несколько недель, — говорится в сообщении клуба.

Проблемы "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" находится под серьезным давлением, поскольку поражение дома от "Ньюкасла" со счетом 3:0 стало восьмым поражением в 15 стартовых матчах во всех турнирах. Прошлой ночью команда вылетела из Кубка "Карабао". Также, они потерпели два подряд поражения со счетом 3-0 на Олд Траффорд, до этого уступив в Манчестерском дерби команде Пепа Гвардиолы. Печали болельщикам МЮ добавляет и тот факт, что команда проиграла 5 из первых 10 матчей сезона впервые с 1930 года.

Увольнение Тен Хага и следующий тренер

По данным букмекеров самые высокие шансы возглавить "красных дьяволов" в случае увольнения Тен Хага имеет бывший коуч мадридского "Реала" Зинедин Зидан, выигравший с ним три подряд Лиги чемпионов. Такой вариант оценивается в 20%. Также достаточно высокие шансы Юлиан Нагельсманн и Грэм Поттер – 16,7 и 11,8 процентов соответственно. Первого уволили из "Баварии", а последнего из "Челси". Еще небольшие шансы дают Антонио Конте и Гарету Саутгейту по 5,9%.



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