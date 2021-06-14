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Главная Новости Спорт футбол У игрока сборной Дании остановилось сердце на Евро-2020: новые подробности о его состоянии
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У игрока сборной Дании остановилось сердце на Евро-2020: новые подробности о его состоянии

Спортсмен впервые прокомментировал свое состояние и поблагодарил всех, кто его поддерживает

сегодня, 12:30
Автор:

Лиля Воробьева

Кристиан Эриксен, который перенес остановку сердца, впервые рассказал о своем самочувствии. Спортсмену стало плохо прямо во время матча между командами Дании и Финляндии на Евро-2020. Об этом пишет известное итальянское издание "La Gazzetta Dello Sport".

У игрока сборной Дании остановилось сердце на Евро-2020: новые подробности о его состоянии

У Кристиана Эриксена остановилось сердце. Фото: Getty Images

Футболист,у которого перестало биться сердце прямо во время первого тура группового этапа Евро-2020, рассказал журналистам о своем самочувствии.

Полузащитник "Интера" заявил, что чувствует себя лучше и поблагодарил всех, кто занимался его состоянием здоровья.

"Я хочу сказать всем огромное "спасибо" за все, что вы для меня сделали. Я не сдамся. Сегодня чувствую себя хорошо, но очень хочу узнать и понять, что со мной произошло", — сказал игрок сборной Дании.

Стоит отметить, что этот удивительный случай, который произошел прямо на футбольном поле, шокировал весь футбольный мир. За подробностями здоровья Кристиана Эриксона сегодня следят миллионы фанатов, которые поддерживают 29-летнего спортсмена.

Он стал лицом одного из самых авторитетных СМИ Италии, которое выпустило печатную версию своего издания с его историей на первой странице.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Дании в субботу, 12 июня, потерял сознание и упал у боковой линии на футбольном поле во время матча между сборной Финляндии и Дании.

Медики сразу прибыли на место происшествия. Они диагностировали у него дефибриляцию сердца и определили необходимость реанимации. Спортсмену делали непрямой массаж сердца, вызвали скорую. Через некоторое время его уже несли с поля. Как выяснилось позже, уже тогда он находился в сознании.

Из-за такого чрезвычайного происшествия британский арбитр Энтони Тейлор даже отложил матч между командами. Придя в себя, футболист позвонил из больницы партнерам по команде по Фейстайму и попросил их вернуться на поле.

Но игроки так и не смогли отойти от пережитого шока. Следовательно, сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

Напомним, сайт "Комментарии" информировал, что матч Дания-Финляндия остановили из-за внезапной потери сознания одним из футболистов.


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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/14-06-2021/eriksen-compagni-io-non-mollo-potrei-anche-allenarmi-4101966408424.shtml
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