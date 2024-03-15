Тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины: что известно

В начале прошлого года тренер по физподготовке футбольного клуба Черноморец Игорь Касьяненко начал работать как представитель обновленного тренерского штаба.

Игорь Касьяненко (фото из открытых источников)

Как информирует Sport.ua , именно Игорь Касьянов в первых числах января уехал из Украины со всеми членами футбольного клуба, но не вернулся домой.

Было известно, что в январе ФК Черноморец выехал на тренировочный сбор в Турцию, однако спортивный специалист не вернулся в Украину.

Как информируют источники издания, тренер уехал в Соединенные Штаты, где находится со своей семьей в Майами.

Представители футбольного клуба Черноморец уже предоставили комментарий по этой ситуации.

В частности, Клуб осуждает бывшего специалиста за его поступок и намерен добиться аннуляции тренерской лицензии беглеца.

При этом Игорь Касьяненко вошел в тренерский штаб Романа Григорчука ФК Черноморец в январе 2022 года. Сейчас Черноморец находится на 10-й позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка после 19 матчей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский спортсмен из-за мобилизации скрылся из сборной во время турнира в Италии. Представитель сборной Украины Артур Билан накинул пятками из своей команды в то время, когда спортсмены выступали на турнире в Италии. В этой стране проходили соревнования по уличной рыбалке и украинские спортсмены финишировали на пятом месте.

Также "Комментарии" писали о том, что еще один украинский телеведущий бежал в Россию . Известный ведущий из Украины Вадим Абрамов, ставший узнаваемым после проекта "Ревизор", уехал в РФ. Как выяснили, еще до 2016 года он проживал и строил карьеру в Украине, но позже уехал из страны, объяснив, что переезжает в другое место. Куда именно уехал Абрамов – не было информации.