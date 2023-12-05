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Топ самых больших зарплат в Ла Лиге: сколько получают украинцы

В топ-10 больше всего представителей мадридского "Реала"

сегодня, 17:41
Автор:
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Куров Артем
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В современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Топ крупнейших контрактов футболистов в испанской Ла Лиге приводит портал Capology, передают "Комментарии".

Топ самых больших зарплат в Ла Лиге: сколько получают украинцы

Беллингем и Алаба празднуют гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Кто получает больше всего в Ла Лиге

Самая большая зарплата с отрывом в Ла Лиге у полузащитника "Барселоны" Фрэнки Де Йонга, получающего 37,5 миллиона евро в год или 721 тысячу в месяц. На 13 миллионов евро, а именно 24,4 миллиона зарабатывает один из лидеров мадридского "Реала" Тони Кроос. Его партнер по команде защитник Давид Алаба расположился на третьей позиции с зарплатой в 22,5 миллиона евро.


В топ 200-рейтинг попали и украинцы. Больше всего среди них получает голкипер "Реала" Андрей Лунин — 2,81 миллиона евро. Далее следует форвард "Валенсии" Роман Яремчук с зарплатой в 2,6 миллиона. Игроки "Жироны" Артем Довбык и Виктор Цыганков получают 2,5 и 1,4 миллиона евро соответственно.

Топ-10 крупнейших контрактов в Ла Лиге

  1. Фрэнки де Йонг (Барселона, 37.5 миллионов евро в год)

  2. Тони Кроос (Реал Мадрид, 24.38 млн)

  3. Давид Алаба (Реал Мадрид, 22.5 млн)

  4. Лука Модрич (Реал Мадрид, 21.88 млн)

  5. Ян Облак (Атлетико Мадрид, 20.83 млн)

  6. Роберт Левандовски (Барселона, 20.83 млн)

  7. Джуд Беллингем (Реал Мадрид, 20.83 млн)

  8. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, 20.83 млн)

  9. Илкой Гюндоган (Барселона, 18.75 млн)

  10. Феде-Вальверде (Реал Мадрид, 16.67 млн)

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Также отметим, что состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024. 21 команда и трое будущих победителей плей-офф, среди которых может быть Украина, узнали своих соперников.




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Источник: https://www.capology.com/es/la-liga/salaries/
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