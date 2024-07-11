Топ-10 звёзд финала Евро-2024: кто самый дорогой среди игроков Испании и Англии

Уже 14 июля в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" состоится захватывающий финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Испанцы, имеющие три титула Евро, встретятся с англичанами, которые ещё не выигрывали этот трофей. И хотя стоимость команды Англии выше, это не означает автоматическую победу — в футболе всё решают мастерство и удача.

Рейтинг самых дорогих игроков финала Евро-2024

Согласно аналитическим данным Transfermarkt, обе команды входят в четвёрку самых дорогих национальных команд турнира. Сборная Англии занимает первое место в рейтинге с общей стоимостью игроков в 1,52 миллиарда евро, тогда как испанская команда оценивается в 965,5 миллиона евро.

В списке топ-10 самых дорогих игроков финала шестеро представляют Англию, включая таких звёзд как Джуд Беллингем (180 млн евро) и Фил Фоден (150 млн евро). Испанская сторона представлена Родри из "Манчестер Сити", чья стоимость оценивается в 120 миллионов евро.









Финал обещает быть интересным: обе команды известны своей сильной игрой и желанием побеждать. Испания уже доказывала, что умеет выигрывать крупные турниры, а Англия — что может дойти до самого конца, но пока без победы. Ожидается, что игра будет наполнена эмоциями, а тактика и умения игроков решат исход матча.

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