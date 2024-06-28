В среду, 26 июня, завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу 2024 года, где 16 команд продолжили своё участие в турнире, а 8 команд завершили свои выступления. Среди последних оказалась сборная Украины, которая, несмотря на рекордные для себя 4 очка в группе, не смогла выйти в следующий этап.

Рейтинг худших игроков Евро-2024: есть ли там украинцы

По итогам матча, известный статистический портал WhoScored опубликовал имена игроков, получивших самые низкие оценки за время группового этапа.

Список антилидеров возглавил вратарь украинской национальной сборной Андрей Лунин, чья игра против Румынии (поражение 0:3) была оценена в 3.8 балла. Также в этот неутешительный рейтинг вошли Ефим Конопля и Виктор Цыганков с оценками 5.32 и 5.72 балла соответственно. Их выступление оставило желать лучшего, что особенно разочаровало украинских болельщиков.

Не только украинцы оказались в списке аутсайдеров. Из других стран в "антирейтинге" оказались Райан Портеус из Шотландии, Сандро Алтунашвили из Грузии и несколько представителей из Чехии, включая Томаша Хория и Робина Гранача, что подчеркивает жесткую конкуренцию и высокие требования к уровню игры на таком значимом турнире.

Теперь взоры мира обращены к 1/8 финала, которые начнутся уже 29 июня. В этот день состоится противостояние между сборными Швейцарии и Италии, а также встреча Германии и Дании. Эти матчи обещают быть напряженными, ведь каждая команда намерена доказать свое превосходство и продвинуться дальше по пути к заветному трофею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие шансы у сборной Украины одержать победу на Чемпионате Европы по футболу.