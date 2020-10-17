Telegram-канал "Динамо" запустил "утку" против ультрас, чтобы не допустить болельщиков на матч

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Станислав Молчанов
Сегодня в Telegram-канале "Динамо Киев Inside", который ведет
пресс-служба столичного ФК, появилось сообщение о якобы возможном срыве одного
из матчей "Динамо". Однако в ультрас "Динамо" накануне заявили
о намерении отказаться даже от звуковой поддержки.
Тогда как в
Facebook ультрас "Динамо" ещё вчера появилось сообщение о том, что фанаты
наоборот намерены отказаться даже от звуковой поддержки команды во время
поединка с "Рухом".
Несмотря на их
мирное настроение и желание посетить игру (своих фанатов "Динамо" уже давно не
допускает на трибуны), сегодня "Рух" заявил, что поединок будет проходить без
зрителей. И это несмотря на то, что билеты на него были проданы.
В свою очередь, ультрас
обвинили
в этом Суркисов, сообщив, что именно под давлением руководства "Динамо" "Рух"
выдал сообщение о закрытии входа на стадион. При этом, на матч
"Динамо"-"Ювентус" зрителей якобы планируют таки пустить. Поэтому фанаты и обвинили
Суркисов в двойных стандартах.
Напомним, Шевченко объяснил
разгромное поражение сборной Украины в матче
с Францией.
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