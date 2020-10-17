Telegram-канал "Динамо" запустил "утку" против ультрас, чтобы не допустить болельщиков на матч

Сегодня в Telegram-канале "Динамо Киев Inside", который ведет пресс-служба столичного ФК, появилось сообщение о якобы возможном срыве одного из матчей "Динамо". Однако в ультрас "Динамо" накануне заявили о намерении отказаться даже от звуковой поддержки.

"Из достоверных источников в правоохранительных органах нам стало известно, что лидерами группировки ультрас WBC было принято решение сегодня на 14-й минуте поединка сорвать матч УПЛ "Рух" — "Динамо" с помощью пиротехники и выбеганий на футбольное поле", — сообщал телеграмм руководителя пресс-службы киевского ФК Сергея Васильева.

Тогда как в Facebook ультрас "Динамо" ещё вчера появилось сообщение о том, что фанаты наоборот намерены отказаться даже от звуковой поддержки команды во время поединка с "Рухом".

"Отказываемся от обычной звуковой и визуальной поддержки команды. Матч без баннеров, подтяжек и роз. Не забывайте о масках индивидуальной защиты", — сказано в заявлении болельщиков.

Несмотря на их мирное настроение и желание посетить игру (своих фанатов "Динамо" уже давно не допускает на трибуны), сегодня "Рух" заявил, что поединок будет проходить без зрителей. И это несмотря на то, что билеты на него были проданы.

В свою очередь, ультрас обвинили в этом Суркисов, сообщив, что именно под давлением руководства "Динамо" "Рух" выдал сообщение о закрытии входа на стадион. При этом, на матч "Динамо"-"Ювентус" зрителей якобы планируют таки пустить. Поэтому фанаты и обвинили Суркисов в двойных стандартах.

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