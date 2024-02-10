logo

BTC/USD

47291.74

ETH/USD

2494.61

LTC/USD

70.45

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Сыграет ли Забарный: стартовые составы на матч "Фулхэма" и "Борнмута"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сыграет ли Забарный: стартовые составы на матч "Фулхэма" и "Борнмута"

Илья Забарный сыграл за "Борнмут" все матчи АПЛ в этом сезоне без замен

сегодня, 16:59
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Сегодня 10 февраля начинается 24-й тур АПЛ. В одном из матчей "Фулхэми" будет принимать на собственном поле "Борнмут" Ильи Забарного. Вашему вниманию стартовые составы команд на этот матч.

Сыграет ли Забарный: стартовые составы на матч "Фулхэма" и "Борнмута"

Забарный во время матча. Фото с открытых источников

Сыграет ли Забарный: стартовые составы на матч ”Фулхэма” и ”Борнмута” - фото 2

Расписание всех матчей 24 тура АПЛ

Суббота, 10 февраля

  • 14:30 "Манчестер Сити" – "Эвертон"

  • 17:00 "Фулхэм" – "Борнмут"

  • 17:00 "Ливерпуль" — "Бернли"

  • 17:00 "Лутон" – "Шеффилд Юнайтед"

  • 17:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон"

  • 17:00 "Вулверхэмптон" — "Брентфорд"

  • 19:30 "Ноттингем" — "Ньюкасл"

Воскресенье, 11 февраля

  • 16:00 "Вест Хэм" — "Арсенал"

  • 18:30 "Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 12 февраля

  • 22:00 "Кристалл Пелас" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 24 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 51 очко. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 49 баллов, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Астон Виллы" замыкающая топ-4 46 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 11 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 15-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 18 позициях соответственно.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.flashscore.ua/match/zoBAHhxU/#/match-summary/lineups
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости