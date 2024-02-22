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Сыграет ли Трубин: стартовые составы на матч Лиги Европы "Тулуза" - "Бенфика"

В первом матче "Бенфика" победила "Тулузу" со счетом 2:1

сегодня, 18:57
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Тулуза" будет принимать "Бенфику". Стартовые составы на этот матч, смотрите в материале "Комментариев".

Сыграет ли Трубин: стартовые составы на матч Лиги Европы "Тулуза" - "Бенфика"

Трубин ловит мяч. Фото пресс-лужба Бенфики

Сыграет ли Трубин: стартовые составы на матч Лиги Европы ”Тулуза” - ”Бенфика” - фото 2

Где смотреть матч

Игру "Тулуза" — "Бенфика" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 6", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля

  • 19:45 "Карабах" (Азербайджан) — "Брага" (Португалия)

    • Первый матч – 4:2

  • 19:45 "Ренн" (Франция) — "Милан" (Италия)

    • Первый матч – 0:3

  • 19:45 "Фрайбург" (Германия) – "Ланс" (Франция)

    • Первый матч – 0:0

  • 19:45 "Тулуза" (Франция) – "Бенфика" (Португалия)

    • Первый матч – 1:2

  • 22:00 "Марсель" (Франция) – "Шахтер" (Украина)

    • Первый матч – 2:2

  • 22:00 "Рома" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

    • Первый матч – 1:1

  • 22:00 "Спарта" (Чехия) — "Галатасарай" (Турция)

    • Первый матч – 2:3

  • 22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Янг Бойз" (Швейцария)

    • Первый матч – 3:1

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/0j5aiRi4/#/match-summary/lineups
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