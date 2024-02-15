Сыграет ли Трубин: стартовые составы на матч Лиги Европы "Бенфика" - "Тулуза"

Сегодня стартуют матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них "Бенфика" Трубина встретится с "Тулузой". Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Трубин во время матча. Фото с открытых источников





Где смотреть матч

Игру "Бенфика" — "Тулуза" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 3", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей Лиги Европы

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Рома" (Италия);

19:45 "Галатасарай" (Турция) — "Спарта" Прага (Чехия);

19:45 "Шахтер" (Украина) — "Марсель" (Франция).

19:45 "Янг Бойз" (Швейцария) — "Спортинг" (Португалия);

22:00 "Бенфика" (Португалия) — "Тулуза" (Франция);

22:00 "Брага" (Португалия) — "Карабах" (Азербайджан);

22:00 "Милан" (Италия) — "Ренн" (Франция);

22:00 "Ланс" (Франция) — "Фрайбург" (Германия);

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

