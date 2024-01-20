Сыграет ли с первых минут Яремчук: стартовые составы на матч "Валенсия" - "Атлетик"

Завтра в 21 туре испанской Ла Лиги "Валенсия" за которую играет Роман Яремчук будет принимать на своем поле "Атлетик" Бильбао. Где смотреть поединок с участием украинца, читайте в материале "Комментариев".

Роман Яремчук во время матча. Фото с открытых источников





Где посмотреть матч

Игру между "Валенсией" и "Атлетиком" Бильбао можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 19:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 21 тура Ла Лиги

Пятница, 19 января

22:00 "Алавес" – "Кадис"

Суббота, 20 января

15:00 "Райо Вальекано" — "Лас-Пальмас"

17:15 "Вильярреал" — "Мальорка"

19:30 "Валенсия" – "Атлетик"

22:00 "Сельта" — "Реал Сосьедад"

Воскресенье, 21 января

15:00 "Осасуна" — "Хетафе"

17:15 "Реал" — "Альмерия"

19:30 "Бетис" — "Барселона"

22:00 "Жирона" — "Севилья"

Понедельник, 22 января

22:00 "Гранада" — "Атлетико"

Турнирная таблица перед 21 туром

В турнирной таблице Ла Лига лидирует мадридский "Жирона" Довбика и Цыганкова, которая имеет 49 очков. На один балл меньше, но есть игра в запасе у мадридского "Реала" с Луниным. Третьим идет "Атлетик" Бильбао, у которого 41 очко. Топ-4 замыкает "Барселона", у которой также 41 балл и есть игра в запасе. "Валенсия" Яремчука идет на восьмом месте с 29 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (15 очков), Гранада (11 очков) и Альмерия (6 очков).

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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