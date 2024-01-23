Сыграет ли Мудрик в финале Кубка лиги: где смотреть полуфинал "Челси" - "Мидлсбро"

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Куров Артем
Сегодня в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги на "Стэмфорд Бридж" встретятся "Челси" и "Мидлсбро". В первой игре сильнее оказались представители Чемпионшипа (1:0). Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".
Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси
Игру "Челси" — "Мидлсбро" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 22:00 по киевскому
Первые матчи
9 января
"Мидлсбро" 1:0 "Челси"
10 января
"Ливерпуль" – "Фулгэм" 2:1
Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.
"Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;
"Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);
"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;
"Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);
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