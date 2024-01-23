Сыграет ли Мудрик в финале Кубка лиги: где смотреть полуфинал "Челси" - "Мидлсбро"

Сегодня в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги на "Стэмфорд Бридж" встретятся "Челси" и "Мидлсбро". В первой игре сильнее оказались представители Чемпионшипа (1:0). Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".



Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси

Где посмотреть матч

Игру "Челси" — "Мидлсбро" можно будет посмотреть на платформах Megogo в разделе Спорт/Футбол или на канале Setanta Sports. Также матч будут транслировать на платформе Setanta Sports при условии, что у вас есть подписка. Начало матча в 22:00 по киевскому

Результаты и расписание 1/2 Кубка лиги

Первые матчи

9 января

"Мидлсбро" 1:0 "Челси"

10 января

"Ливерпуль" – "Фулгэм" 2:1

Первые матчи полуфиналов пройдут 9-10 января, а ответные матчи 23-24 января.

Результаты 1/4 финала Кубка английской лиги

"Порт Уэйл" — "Мидлсбро" 0:3;

"Челси" — "Ньюкасл Юнайтед" 1:1 (4:2 после пенальти);

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" 5:1;

"Эвертон" — "Фулгэм" 1:1 (6:7 после пенальти);

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

