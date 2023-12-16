Сыграет ли Мудрик: стартовые составы на матч "Челси" - "Шеффилд"

Уже через час состоится матч 17 тура английской Премьер-лиги между Челси и Шеффилд Юнайтед. Стали известны стартовые составы на матч. Выйдет ли в стартовом составе Михаил Мудрик смотрите в материале "Комментариев".



Мудрик на тренировке. Фото прес-служба ФК Челси

Стартовые составы команд

Где посмотреть матч

Игру Челси – Шеффилд Юнайтед можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 17 тура АПЛ

15 декабря, пятница:

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм Готспур" (22:00).

16 декабря, суббота:

"Ньюкасл Юнайтед" – "Фулхэм" (17:00);

"Челси" – "Шеффилд Юнайтед" (17:00);

"Борнмут" – "Лутон Таун" (17:00);

"Манчестер Сити" – "Кристалл Пелас" (17:00);

"Бернли" – "Эвертон" (19:30).

17 декабря, воскресенье:

"Вест Хэм Юнайтед" – "Вулверхэмптон" (16:00);

"Брентфорд" – "Астон Вилла" (16:00);

"Арсенал" – "Брайтон энд Хоув Альбион" (16:00);

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" (18:30).

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 37 очков. Далее следует "Арсенал" Зинченко с 36 очками, а на бал меньше у сенсационной Астон Виллы, которая идет третьей. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 11-й, вслед за ним идет Челси Мудрика. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 14 и 17 позициях соответственно.

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