Сыграет ли Миколенко против Ман Сити: стартовые составы на матч "горожан" и Эвертона

Сегодня 10 февраля начинается 24 тур АПЛ матчем, в котором "Манчестер Сити" будет принимать на собственном поле "Эвертон" Виталия Миколенко. Вашему вниманию стартовые составы команд на этот матч.

Миколенко во время матча. Фото с открытых источников





Где посмотреть матч



Игру "Манчестер Сити" – "Эвертон" можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 14:30 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 24 тура АПЛ

Суббота, 10 февраля

14:30 "Манчестер Сити" – "Эвертон"

17:00 "Фулхэм" – "Борнмут"

17:00 "Ливерпуль" — "Бернли"

17:00 "Лутон" – "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон"

17:00 "Вулверхэмптон" — "Брентфорд"

19:30 "Ноттингем" — "Ньюкасл"

Воскресенье, 11 февраля

16:00 "Вест Хэм" — "Арсенал"

18:30 "Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 12 февраля

22:00 "Кристалл Пелас" — "Челси"

Турнирная таблица АПЛ перед 24 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 51 очко. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 49 баллов, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Астон Виллы" замыкающая топ-4 46 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 11 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 15-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 18 позициях соответственно.

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