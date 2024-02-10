Сыграет ли Миколенко против Ман Сити: стартовые составы на матч "горожан" и Эвертона

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Куров Артем
Сегодня 10 февраля начинается 24 тур АПЛ матчем, в котором "Манчестер Сити" будет принимать на собственном поле "Эвертон" Виталия Миколенко. Вашему вниманию стартовые составы команд на этот матч.
Миколенко во время матча. Фото с открытых источников
Где посмотреть матч
Игру "Манчестер Сити" – "Эвертон" можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, при условии, что у вас есть подписки. Начало матча в 14:30 по киевскому времени.
Суббота, 10 февраля
14:30 "Манчестер Сити" – "Эвертон"
17:00 "Фулхэм" – "Борнмут"
17:00 "Ливерпуль" — "Бернли"
17:00 "Лутон" – "Шеффилд Юнайтед"
17:00 "Тоттенхэм" – "Брайтон"
17:00 "Вулверхэмптон" — "Брентфорд"
19:30 "Ноттингем" — "Ньюкасл"
Воскресенье, 11 февраля
16:00 "Вест Хэм" — "Арсенал"
18:30 "Астон Вилла" — "Манчестер Юнайтед"
Понедельник, 12 февраля
22:00 "Кристалл Пелас" — "Челси"
В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 51 очко. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 49 баллов, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. У "Астон Виллы" замыкающая топ-4 46 очков. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 11 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 15-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 18 позициях соответственно.
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