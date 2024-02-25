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Сыграет ли Лунин: стартовые составы на матч Ла Лиги "Реал" Мадрид - "Севилья"

Мадридский "Реал" лидирует в Ла Лиге, а "Севилья" идет на 15 позиции

25 февраля 2024, 21:31
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Куров Артем
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Сегодня состоится три поединка 26 тура испанской Ла Лиги. В одном из них мадридский "Реал" будет принимать "Севилью". Стартовые составы на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев".

Сыграет ли Лунин: стартовые составы на матч Ла Лиги "Реал" Мадрид - "Севилья"

Андрей Лунин. Фото прес-служба ФК Реал Мадрид

Сыграет ли Лунин: стартовые составы на матч Ла Лиги ”Реал” Мадрид - ”Севилья” - фото 2

Где смотреть матч

Игру Реал Мадрид – Севилья можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 26 тура Ла Лиги

23 февраля, пятница

  • "Реал Сосьедад" 1:3 "Вильярреал"

24 февраля, суббота

  • 17:15 "Барселона" — "Хетафе" 4:0

  • 19:30 "Алавес" — "Мальорка" 1:1

  • 22:00 "Альмерия" — "Атлетико" Мадрид 2:2

25 февраля, воскресенье

  • 15:00 "Кадис" — "Сельта"

  • 17:15 "Бетис" — "Атлетик" Бильбао

  • 19:30 "Лас-Пальмас" — "Осасуна"

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "Севилья"

26 февраля, понедельник

  • 22:00 "Жирона" — "Райо Вальекано"

Турнирная таблица перед 25 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, имеющий 62 очка. На втором месте и на шесть баллов меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 54 очка. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 51 балл. "Валенсия" Яремчука идет на восьмом месте с 36 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (14 очков) и Альмерия (8 очков).

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/QRHRjRVc/#/match-summary/lineups
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