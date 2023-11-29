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Сыграет ли Андрей Лунин в матче с "Наполи" в Лиге чемпионов

Кепа не попал в заявку на матч с "Наполи"

сегодня, 18:34
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня мадридский "Реал" встретится с "Наполи" в Лиге чемпионов на "Сантьяго Бернабеу". В этом матче может сыграть и украинский вратарь Андрей Лунин, сообщают "Комментарии".

Сыграет ли Андрей Лунин в матче с "Наполи" в Лиге чемпионов

Лунин отбил пенальти. Фото прес-служба ФК "Реал Мадрид"

Лунин выйдет в основе

Несмотря на слова Анчелотти, что Кепа может сыграть в матче с "Наполи", испанский вратарь не попал в заявку на матч. В таком случае почти на сто процентов можно сказать, что в матче Лиги чемпионов с "Наполи" выйдет Андрей Лунин. Это будет уже вторая игра украинца подряд в самом престижном клубном турнире мира. В прошлый раз он защищал ворота в матче с Брагой, где отразил пенальти, совершил несколько хороших сейвов и оставил свои ворота сухими.


Где смотреть матч

Игру "Реал Мадрид" — "Наполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Поединок состоится на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи игрового дня Лиги чемпионов

  • "Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 19:45;

  • "Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) — 19:45;

  • "Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 22:00;

  • "Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) — 22:00;

  • "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) — 22:00;

  • "Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) — 22:00;

  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 22:00;

  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 22:00.

Напомним, что во вчерашнем матче "Манчестер Сити" против "РБ Лейпциг" горожане сумели отыграться и победить со счета 0:2. "Камбек" начался с гола Эрлинга Холанда, забившего свой 40 мяч в Лиге чемпионов и установившего очередной рекорд результативности.



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