Стартовый состав "Жироны" на матч с "Райо": сыграют ли Цыганков и Довбик

Сегодня "Жирона" за которую играют украинцы Довбик и Цыганков сыграет матч 13 тура испанской Ла Лиги в гостях против "Райо Вальекано". Стали известны стартовые составы команд на этот поединок, передают "Комментарии".



Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба "Жироны"

Стартовые составы на матч "Райо Вальекано" — "Жирона"

Состав "Жироны": 13 Гассанига П. (В), 4 Мартинес А., 25 Гарсия Э., 17 Блинд Д., 3 Гутьеррес М., 8 Цыганков В., 21 Эррера Я., 14 Гарсия А. (К) , 23 Мартин I., 16 Савио, 9 Довбик А.

Запасные: 22 Solis Romero JE, 2 Бернардо, 6 Кебе И., 24 Порту, 7 Стуани К., 18 Торре П., 26 Фуидиас Т. (В), 15 Хуанпе, Валери, 20 Коуту Я.

Состав "Райо Вальекано": 1 Димитриевский С. (В), 2 Рациу А., 16 Мумин А., 24 Лежен Ф., 12 Эспино А., 7 Паласон И., 23 Валентин О., 17 Лопес У., 18 Гарсия А., 34 Камельо С., 8 Трехо О.

Запасные: 20 Балью И., 10 Бэбэ, 22 Де Томас Р., 19 де Фрутос Х., 5 Эрнандес А., 13 Карденас Д. (В), 11 Нтека Р., 14 Перес К., 6 Посо Х. А., 21 Сисс П., 9 Фалькао Р., 3 Чаваррия П.

Форма команд

Обе команды находятся в хорошей форме перед поединком. Как "Жирона", так и "Райо" не проигрывали в последних пяти матчах, более того, команда Довбика и Цыганкова одержала 5 побед подряд. В последнем матче была одержана победа над "Осасуной" 4:2. Цыганков в том матче забил, а Довбик вообще отдал два ассиста и забил сам. "Райо Вальекано" в последнем матче побывал в гостях на "Сантьяго Бернабеу", где сумел выстрадать нулевую ничью с "Реалом", благодаря чему "Жирона" вышла на единоличное первое место.



Напомним, что сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".

