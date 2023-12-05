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Стартовый состав "Валенсии" на матч Кубка Испании: сыграет ли Яремчук

Соперник "Валенсии" играет в пятом по силе дивизионе Испании

сегодня, 22:04
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Испании по футболу встретятся СК "Ароса" и "Валенсия". Стал известен стартовый состав "летучих мышей", сообщают "Комментарии".

Стартовый состав "Валенсии" на матч Кубка Испании: сыграет ли Яремчук

Роман Яремчук во время матча. Фото с открытых источников

Состав "Валенсии": Доменек (В), Камус, Амалла, Васкес, Гильямон, Госальбес, Диакаби, Ирансо, Канос, Озкачар, Я


Где будут транслировать матч

Игру "Ароса" — "Валенсия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 3", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 22:00.

Перед матчем

"Валенсия" находится на 9 позиции в испанской Ла Лиге. Свой последний матч "летучие мыши" проиграли "Жирони" со счетом 2:1. В 1/64 финала Кубка Испании "Валенсия" одолела "Логроньес" 2:0. "Ароса" играет в пятом по силе дивизионе Испании. В прошлом раунде клуб прошел "Гранаду" из Ла Лиги, но только за счет технического поражения для клуба Ла Лиги.

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Источник: https://comments.ua/ua
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