Стартовый состав "Шахтера" на решающий матч с "Порту" в ЛЧ

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Куров Артем
Сегодня пройдут матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В Португалии пройдет решающий для донецкого "Шахтера" матч против "Порту". Стал известен стартовый состав донецкого клуба, передают "Комментарии"
Шахтер перед матчем с Барселоной. Фото прес-служба Шахтера
Состав Шахтера: Ризнык (В), Бондарь, Степаненко (К), Криськив, Судаков, Зубков, Гочолейшвили, Сикан, Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.
Матч "Порту" — "Шахтер" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
12 декабря, вторник
"Ланс" 2:1 "Севилья";
"ПСВ" 1:1 "Арсенал";
"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";
"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";
"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";
"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";
"Наполи" 2:0 "Брага";
"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" — "Янг Бойз" 19:45;
"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" 19:45;
"Антверпен" — "Барселона" 22:00;
"Атлетико" — "Лацио" 22:00;
"Боруссия" — "ПСЖ" 22:00;
"Ньюкасл Юнайтед" "Милан" 22:00;
"Порту" — "Шахтер" 22:00;
"Селтик" — "Фейеноорд" 22:00.
Читайте также, что среди болельщиков мадридского "Реала" не утихают дискуссии о том, кто должен быть основным вратарем команды. Сейчас Кепа восстановился после травмы, а Лунин провел пять достаточно уверенных матчей в отсутствие испанца. Под постом клуба в соцсети X болельщики провели опрос.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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