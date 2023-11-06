Стартовые составы на матч "Тоттенхэм" - "Челси": в основе ли Михаил Мудрик

Уже менее чем через час состоится центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". Стали известны стартовые составы команды. Сыграет ли с первых минут Михаил Мудрик читайте ниже в материале "Комментариев".



Мудрик во время матча. Фото с открытых источников

Стартовые составы на "Лондонское дерби"

Состав "Тоттенхэма": 13 Викарио Г. (В), 23 Порро П., 17 Ромеро К., 37 Ван де Вен М., 38 Удоги И., 8 Биссума И., 29 Сарр П. М., 21 Кулусевский Д., 10 Мэддисон Дж., 22 Джонсон Б., 7 Сон Хин Мин (К).



Запасные: 30 Бентанкур Р., 5 Гейбьерг П., 15 Дайер Э., 12 Эмерсон Роял, 18 Ло Чельсо Дж., 9 Ришарлисон, 4 Скипп О., 20 Форстер Ф. (В), 11 Хиль Б.



Состав "Челси": 1 Санчес Р. (В), 24 Джеймс Р. (К), 2, Дисаси А., 6 Силва Т., 26 Колвилл Л., 23 Галлагер К., 25 Кайседо М., 8 Фернандес Е .., 20 Палмер К., 7 Стерлинг Р., 15 Джексон Н.



Запасные: 36 Deivid Washington, 5 Бадьяшиль Б., 27 Густо М., 3 Кукурелья М., 29 Матсен И., 28 Петрович Дж. (В), 16 Угочукву Ч., 11 Мадуэке Ч. 10 Мудрик М.

Форма команд

"Тоттенхэм" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, но при условии успеха в завтрашнем матче вернет себе первую позицию. "Шпоры" еще ни разу не проигрывали в этом сезоне чемпионату. В последних пяти поединках команда Анге Постекоглу четырежды победила и однажды сыграла вничью. Что касается Челси, то синие в последних пяти матчах АПЛ одержали две победы, два раза проиграли и один матч закончился вничью. Команда Маурисио Почеттино занимает 13-ю позицию в чемпионате, а в случае победы может подняться на 10-ю строчку. Последняя очная встреча между командами состоялась в феврале. Тогда "Тоттенхэм" был сильнее "Челси" и победил со счетом 2:0.



Игра между "Тоттенхэмом" и "Челси" состоится сегодня в 22:00. Где посмотреть матч читайте в материале "Комментариев".



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