Стартовые составы на матч "Реал" - "Наполи": в основе Лунин

Сегодня состоятся еще 8 матчей группового турнира Лиги чемпионов. Среди наиболее интересных центральный матч игрового дня, в котором мадридский "Реал" будет принимать "Наполи". Стали известны стартовые составы на этот поединок, передают "Комментарии".



Матч Реал - Наполи. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч

"Реал": Лунин (В), Карвахаль (К), Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Вальверде, Себальос, Беллингем, Браим Диас, Родриго.

Тренер: Карло Анчелотти.

"Наполи": Мерет (В), Ди Лоренцо (К), Жуан Жезус, Зелинский, Ангисса, Кварацхелия, Лоботка, Натан, Политано, Ррахмани, Симеоне.

Тренер: Вальтер Маццари.

Где смотреть матч

Игру "Реал Мадрид" — "Наполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Поединок состоится на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.



Все матчи игрового дня Лиги чемпионов

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 19:45;

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) — 19:45;

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 22:00;

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) — 22:00;

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) — 22:00;

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) — 22:00;

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 22:00;

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 22:00.



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