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Стартовые составы на матч "Реал" - "Наполи": в основе Лунин

В случае победы "Реал" обеспечит себе первую позицию в группе C

сегодня, 21:08
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся еще 8 матчей группового турнира Лиги чемпионов. Среди наиболее интересных центральный матч игрового дня, в котором мадридский "Реал" будет принимать "Наполи". Стали известны стартовые составы на этот поединок, передают "Комментарии".

Стартовые составы на матч "Реал" - "Наполи": в основе Лунин

Матч Реал - Наполи. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч

"Реал": Лунин (В), Карвахаль (К), Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Вальверде, Себальос, Беллингем, Браим Диас, Родриго.


Тренер: Карло Анчелотти.

"Наполи": Мерет (В), Ди Лоренцо (К), Жуан Жезус, Зелинский, Ангисса, Кварацхелия, Лоботка, Натан, Политано, Ррахмани, Симеоне.

Тренер: Вальтер Маццари.

Где смотреть матч

Игру "Реал Мадрид" — "Наполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Поединок состоится на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи игрового дня Лиги чемпионов

  • "Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 19:45;

  • "Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) — 19:45;

  • "Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 22:00;

  • "Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) — 22:00;

  • "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) — 22:00;

  • "Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) — 22:00;

  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) — 22:00;

  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 22:00.


Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



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Источник: https://www.flashscore.ua/match/MZ6YEGyq/#/match-summary/lineups
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