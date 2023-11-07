Стартовые составы на матч Лиги чемпионов "Милан" - "ПСЖ"

Сегодня проходят первые восемь матчей 4 тура Лиги чемпионов. Среди самых интересных это матчи "группы смерти", где "Милан" будет принимать "ПСЖ", а "Боруссия" сыграет дома с "Ньюкаслом". Стали известны стартовые составы команд на игру "россонери" против парижан, сообщают "Комментарии".



Матч Милан-ПСЖ. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч "Милан" против "ПСЖ"

Состав "Милана": 16 Меньян (В), 2 Калабрия (К), 28 Тиав, 23 Томори, 19 Эрнандес, 8 Лофтус-Чик, 80 Муса, 14 Рейндерс, 11 Пулишич, 9 Жира, 10 Леау.



Запасные: Адли, Бартезаги, Йович, Крунич, Миранте (В), Нава (В), Окафор, Побега, Флоренци, Чуквуэзе

Тренер: Стефано Пиоли



Состав "ПСЖ": 99 Доннарумма (В), 2 Хакими, 5 Маркиньос, 37 Шкриняр, 21 Эрнандес, 33 Заир-Эмери, 4 Угарте, 17 Витинья, 10 Дембеле, 23 Круг Муани, 7 Мбаппе



Запасные: Баркола, Летелье (В), Ли Кан Ин, Мукиэле, Рамос, Руис, Солер, Тенас (В)

Тренер: Луис Энрике





Где смотреть "Милан" — "ПСЖ"

Игру "Милан" — "ПСЖ" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00.



"ПСЖ" занимает в группе первую позицию после трех сыгранных туров. Команда Луиса Энрике победила "Боруссию", затем уступила "Ньюкаслу", а в матче двухнедельной давности дома обыграла "Милан".



"Милан" находится на последней строчке в квартете F. "Россонери" кроме поражения парижанам сыграли в нулевые ничьи с "Боруссией" и "Ньюкаслом".

Читайте также, что состоялся матч Юношеской лиги УЕФА между командами U-19 "Шахтера" и "Барселоны". "Горняки" разгромно уступили своим испанским сверстникам. Об этом сообщает прессслужба "Шахтера", передают "Комментарии".