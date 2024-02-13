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Стартовые составы на матч ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Реал" Мадрид: сыграет ли Лунин

Андрей Лунин сыграл в последних четырех матчах "Реала"

сегодня, 21:01
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня стартуют первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них мадридский "Реал" Андрея Лунина сыграет в Германии против "РБ Лейпциг". Вашему вниманию стартовые составы команд на этот матч.

Стартовые составы на матч ЛЧ "РБ Лейпциг" - "Реал" Мадрид: сыграет ли Лунин

Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба

Стартовые составы на матч ЛЧ ”РБ Лейпциг” - ”Реал” Мадрид: сыграет ли Лунин - фото 2

Где смотреть матч

Игру "РБ Лейпциг" против "Реала" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 1/8 Лиги чемпионов

Первые матчи

13 февраля

  • 22:00 "РБ Лейпциг" — "Реал" Мадрид;

  • 22:00 "Копенгаген" — "Манчестер Сити".

14 февраля

  • 22:00 "Лацио" — "Бавария";

  • 22:00 "ПСЖ" — "Реал Сосьедад".

20 февраля

  • 22:00 "Интер" — "Атлетико" Мадрид;

  • 22:00 "ПСВ" — "Боруссия" Дортмунд.

21 февраля

  • 22:00 "Порту" — "Арсенал";

  • 22:00 "Наполи" — "Барселона".

Ответные матчи

5 марта

  • 22:00 "Бавария" — "Лацио";

  • 22:00 "Реал Сосьедад" — "ПСЖ".

6 марта

  • 22:00 "Реал" Мадрид — "РБ Лейпциг";

  • 22:00 "Манчестер Сити" — "Копенгаген".

12 марта

  • 22:00 "Арсенал" — "Порту";

  • 22:00 "Барселона" — "Наполи".

13 марта

  • 22:00 "Атлетико" Мадрид — "Интер";

  • 22:00 "Боруссия" Дортмунд — "ПСВ".

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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