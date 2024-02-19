Стартовые составы на матч "Атлетик" - "Жирона": сыграют ли Цыганков и Довбик

Сегодня состоится последний матч 25-го тура испанской Ла Лиги. Так, "Жирона" Довбика и Цыганкова сыграет в гостях против "Атлетика" Бильбао. Стартовые составы команд на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев".

Цыганков и Довбик на тренировке. Фото прес-служба Жироны





Где посмотреть матч

Игру "Атлетик" Бильбао — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Результаты и расписание всех матчей 25 тура Серии А

16 февраля

"Вильярреал" — "Хетафе" 1:1

17 февраля

"Атлетико" Мадрид 5:0 "Лас-Пальмас"

"Осасуна" 2:0 "Кадис"

"Сельта" 1:2 "Барселона"

"Валенсия" 0:0 "Севилья"

18 февраля

"Райо Вальекано" 1:1 "Реал" Мадрид

"Гранада" 1:1 "Альмерия"

"Мальорка" 1:2 "Реал Сосьедад"

"Бетис" 0:0 "Алавес"

19 февраля

"Атлетик" Бильбао — "Жирона"

Турнирная таблица перед 25 туром

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует мадридский ”Реал”, который имеет 61 очко. На втором месте и на пять баллов меньше "Жирона" Довбика и Цыганкова. Третьей идет "Барселона", у которой 51 очко. Топ-4 замыкает "Атлетико", у которого 48 баллов. "Валенсия" Яремчука идет на девятом месте с 35 баллами. Претенденты на вылет: Кадис (17 очков), Гранада (13 очков) и Альмерия (6 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

