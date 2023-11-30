Стало известно кто попал в команду недели в Лиге чемпионов

Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Какие-то команды гарантировали себе плей-офф, кто-то евровесну как, например, "Шахтер", а некоторые совсем потеряли шансы на выход из своей группы. Портал Whoscored опубликовал команду недели в Лиге чемпионов, передают "Комментарии".



Шахтер перед матчем с Антверпеном. Фото прес-служба Шахтера

Украинец в команде недели

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Резник был включен в команду недели по версии Whoscored. Его уверенная игра против Антверпена помогла горнякам не пропустить, минимально победить 1:0 и гарантировать себе евровесну. Впрочем, донецкий клуб может даже зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в последнем туре нужно побеждать Порту.



Команда недели в Лиге чемпионов

Вратарь: Дмитрий Ризнык, (Шахтер); Защитники: Льюин Блум (Янг Бойз), Марио Эрмосо (Атлетико), Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Жоау Канселу (Барселона); Полузащитники: Хаким Зиеш (Галатасарай), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Марио (Бенфика); Нападающие: Габриэль Жезус (Арсенал), Луа Опенда (РБ Лейпциг).

Результаты игрового дня Лиги чемпионов

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0



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