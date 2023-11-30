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Стало известно кто попал в команду недели в Лиге чемпионов

В команду недели попал игрок донецкого "Шахтера"

сегодня, 12:59
Автор:
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Куров Артем
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Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Какие-то команды гарантировали себе плей-офф, кто-то евровесну как, например, "Шахтер", а некоторые совсем потеряли шансы на выход из своей группы. Портал Whoscored опубликовал команду недели в Лиге чемпионов, передают "Комментарии".

Стало известно кто попал в команду недели в Лиге чемпионов

Шахтер перед матчем с Антверпеном. Фото прес-служба Шахтера

Украинец в команде недели

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Резник был включен в команду недели по версии Whoscored. Его уверенная игра против Антверпена помогла горнякам не пропустить, минимально победить 1:0 и гарантировать себе евровесну. Впрочем, донецкий клуб может даже зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в последнем туре нужно побеждать Порту.


Команда недели в Лиге чемпионов

Вратарь: Дмитрий Ризнык, (Шахтер); Защитники: Льюин Блум (Янг Бойз), Марио Эрмосо (Атлетико), Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Жоау Канселу (Барселона); Полузащитники: Хаким Зиеш (Галатасарай), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Марио (Бенфика); Нападающие: Габриэль Жезус (Арсенал), Луа Опенда (РБ Лейпциг).

Стало известно кто попал в команду недели в Лиге чемпионов - фото 2

Результаты игрового дня Лиги чемпионов

  • "Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

  • "Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

  • "Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

  • "Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

  • "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

  • "Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

  • "Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0


Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



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Источник: https://www.whoscored.com/Regions/250/Tournaments/12/Europe-Champions-League
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