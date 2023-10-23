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Стало известно, кто будет судить матч между Барселоной и Шахтером

Матч между донецким Шахтером и Барселоной состоится 25 октября в 19:45

сегодня, 17:23
Автор:
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Куров Артем
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25 октября Шахтер проведет матч третьего тура Лиги чемпионов на выезде против Барселоны. На игре будет работать словацкая бригада арбитров, а на VAR – поляки. Об этом стало известно с официального сайта УЕФА.

Стало известно, кто будет судить матч между Барселоной и Шахтером

Иван Кружльяк судит матч. Фото с открытых источников



Матч между Барселоной и донецким Шахтером будут обслуживать судьи из Словакии. Главным арбитром матча назначен Иван Кружльяк. Его ассистентами будут Бронислав Ганцко и Ян Позор. Четвертый арбитр – Петер Кралович.

Что касается арбитров на VAR, то здесь на матче будет работать польская бригада арбитров. Главным рефери VAR будет Томаш Квятковский, а его ассистент Петр Ласик.

Игра Барселона – Шахтер состоится 25 октября в 19:45 по Киевскому времени на "Эстадио Олимпико" в Барселоне из-за реконструкции "Камп Ноу". Донецкий клуб после двух сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Горняки" сначала проиграли Порту (1:3), а затем сделали фантастический камбек в Бельгии одолев 3:2 Антверпен. Барселона идет на первой позиции, имея шесть очков. "Сине-гранатовые" победили Антверпен 5:0 и одержали тяжелую победу над Порту 1:0.


"Комментарии" также писали, что донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА.

Читайте также, что в эти выходные состоялось немало матчей в Английской Премьер-лиге, в которых принимали участие представители Украины. Некоторые забивали фантастические голы, а где кто вообще только дебютировал в сильнейшей лиге мира. Детальнее в материале "Комментариев".



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Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039123--barcelona-vs-shakhtar-donetsk/matchinfo/
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