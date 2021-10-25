Стало известно, как помирились: перед звонком Петракову Малиновский общался с Павелко

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Станислав Молчанов
В конфликте между главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым и футболистом Русланом Малиновским не прав был, скорее, последний. При этом никаких заговоров и пакостей никто никому не строил, а все инсайды насчет этого мало похожи на правду. Примирение сторон случилось после звонка Малиновского тренеру. Сам же футболист накануне пообщался с президентом УАФ Андреем Павелко. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны футбола",
Руслан Малиновский - фото: Getty Images
"Все прекрасно понимают, что вся ответственность за результат — на главном тренере. И он принимает решение кого вызывать, а кого нет. И никто ему не может навязывать того или иного игрока, особенно Петракову (кто его знает, тот поймёт).
Telegram-канал сообщает, что Павелко набрал Малиновского, поговорил с ним, узнал как дела, как настроение, как здоровье, прозрачно намекнул на то, что было правильно бы набрать Петракова и так же поговорить, что собственно и сделал футболист.
Напомним, ранее о роли Павелко в улаживании конфликта между Малиновским и Петраковым рассказал журналист Игорь Цыганык.
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