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Стало известно, как помирились: перед звонком Петракову Малиновский общался с Павелко

Именно Павелко сыграл решающую роль в улаживании конфликта между тренером и футболистом

сегодня, 19:05
Автор:

Станислав Молчанов
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В конфликте между главным тренером сборной Украины по футболу Александром Петраковым и футболистом Русланом Малиновским не прав был, скорее, последний. При этом никаких заговоров и пакостей никто никому не строил,  а все инсайды насчет этого мало похожи на правду. Примирение сторон случилось после звонка Малиновского тренеру. Сам же футболист накануне пообщался с президентом УАФ Андреем Павелко. Об этом сообщил Telegram-канал "Тайны футбола",

Стало известно, как помирились: перед звонком Петракову Малиновский общался с Павелко

Руслан Малиновский - фото: Getty Images

"Все прекрасно понимают, что вся ответственность за результат — на главном тренере. И он принимает решение кого вызывать, а кого нет. И никто ему не может навязывать того или иного игрока, особенно Петракову (кто его знает, тот поймёт).

По поводу разрешения конфликта — мы уже потерялись во всех инсайдах, поэтому напишем как было", — говорится в сообщении.

Telegram-канал сообщает, что Павелко набрал Малиновского, поговорил с ним, узнал как дела, как настроение, как здоровье, прозрачно намекнул на то, что было правильно бы набрать Петракова и так же поговорить, что собственно и сделал футболист. 

"Разговор состоялся. Конфликт улажен. Руслан на 99% будет участвовать в следующих играх команды, если конечно же не начнёт  усугублять ситуацию, пытаясь не повредить свою "корону". Да, кстати, именно эта "корона" Руслану часто мешает, и именно она не позволяла ему сделать этот первый звонок. Хотя, ещё раз повторимся, что в той ситуации был не прав сам Малиновский", — сообщил канал. 

Напомним, ранее о роли Павелко в улаживании конфликта между Малиновским и Петраковым рассказал журналист Игорь Цыганык. 


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