Стал известен стартовый состав "Зари" на матч с "Маккаби"

Уже менее чем через час луганская "Заря" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Маккаби из Тель-Авива. Стал известен стартовый состав команды Юрия Коваля, сообщают "Комментарии".



Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

Стартовый состав "Зари" на матч с "Маккаби": Турбаевский (В), Чурко (К), Алефиренко, Антюх, Батагов, Гереро, Джордан, Кирюханцев, Мичин, Нагнойгий, Снурницын.

Запасные: Азиангбе, Боль, Бугай, Горбач, Данченко, Дришлюк, Жилкин (В), Мишнев, Сапутин (В).

Тренер: Юрий Коваль.

На каких каналах будут транслировать матч

Игру Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт.



Матч Маккаби – Заря состоится сегодня в 17:30 по киевскому времени в городе Бачка-Топола Сербия на TSC Арена. Луганский клуб после трех сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает третью позицию в группе. Маккаби с шестью очками идет на второй позиции. В матче двухнедельной давности израильтяне победили со счётом 3:1.



Судейская бригада

Главный арбитр – Лукас Фандрих (Швейцария)

Ассистенты арбитра – Йонас Эрни, Гийом Майре (Швейцария)

4-й арбитр – Йоханнес ван Мандах (Швейцария)





Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".