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Стал известен стартовый состав "Зари" на матч с "Маккаби"

Луганская "Заря" идет на третьей позиции в группе B

сегодня, 16:42
Автор:
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Куров Артем
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Уже менее чем через час луганская "Заря" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Маккаби из Тель-Авива. Стал известен стартовый состав команды Юрия Коваля, сообщают "Комментарии".

Стал известен стартовый состав "Зари" на матч с "Маккаби"

Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

Стартовый состав "Зари" на матч с "Маккаби": Турбаевский (В), Чурко (К), Алефиренко, Антюх, Батагов, Гереро, Джордан, Кирюханцев, Мичин, Нагнойгий, Снурницын.


Запасные: Азиангбе, Боль, Бугай, Горбач, Данченко, Дришлюк, Жилкин (В), Мишнев, Сапутин (В).

Тренер: Юрий Коваль.

Стал известен стартовый состав ”Зари” на матч с ”Маккаби” - фото 2

На каких каналах будут транслировать матч

Игру Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт.

Матч Маккаби – Заря состоится сегодня в 17:30 по киевскому времени в городе Бачка-Топола Сербия на TSC Арена. Луганский клуб после трех сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает третью позицию в группе. Маккаби с шестью очками идет на второй позиции. В матче двухнедельной давности израильтяне победили со счётом 3:1.

Судейская бригада

  • Главный арбитр – Лукас Фандрих (Швейцария)

  • Ассистенты арбитра – Йонас Эрни, Гийом Майре (Швейцария)

  • 4-й арбитр – Йоханнес ван Мандах (Швейцария)

Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".



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Источник: https://x.com/FCZoryaOfficial/status/1728418624556220479?s=20
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