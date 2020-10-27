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Главная Новости Спорт футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубку Украины по футболу
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубку Украины по футболу

В 1/8 финала самая громкая пара по вывеске - "Десна" против "Зари"

сегодня, 13:13
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 27 октября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу. Напомним, донецкий "Шахтер" как чемпион страны и киевское "Динамо" как обладатель Кубка Украины начнут выступление в турнире со следующей стадии. 

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубку Украины по футболу

Самая интересная на первый взгляд пара — противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари", которые в прошлом сезоне премьер-лиги вели борьбу за третье место в чемпионате. Также на стадии 1/8 финала встретятся два представителя УПЛ  — "Александрия" и "Мынай". Полтавская "Ворскла", занимающая на данный момент второе место в чемпионате, отправится в гости к "Агробизнесу" из Волочиска, Хмельницкой области. 

Винницкая "Нива" дома будет сдавать экзамен против еще одного представителя элиты — "Колоса" из села Коваливка, Киевской области, а "Мариуполь" проэкзаменирует винницкую "Ниву". Еще одна пара до конца не сформирована, потому что "ВПК-Агро" и донецкий "Олимпик" еще не провели встречу предыдущего этапа. Победитель данной пары встретится с командой СК "Днепр-1".

Стадия 1/8 финала Кубка Украины пройдет с одного матча. Базовая дата — 2 декабря. 

Как ранее сообщали "Комментарии", луганская "Заря" узнала соперников по групповому этапу Лиги Европы. 


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