Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубку Украины по футболу

Во вторник, 27 октября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу. Напомним, донецкий "Шахтер" как чемпион страны и киевское "Динамо" как обладатель Кубка Украины начнут выступление в турнире со следующей стадии.

Самая интересная на первый взгляд пара — противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари", которые в прошлом сезоне премьер-лиги вели борьбу за третье место в чемпионате. Также на стадии 1/8 финала встретятся два представителя УПЛ — "Александрия" и "Мынай". Полтавская "Ворскла", занимающая на данный момент второе место в чемпионате, отправится в гости к "Агробизнесу" из Волочиска, Хмельницкой области.

Винницкая "Нива" дома будет сдавать экзамен против еще одного представителя элиты — "Колоса" из села Коваливка, Киевской области, а "Мариуполь" проэкзаменирует винницкую "Ниву". Еще одна пара до конца не сформирована, потому что "ВПК-Агро" и донецкий "Олимпик" еще не провели встречу предыдущего этапа. Победитель данной пары встретится с командой СК "Днепр-1".

Стадия 1/8 финала Кубка Украины пройдет с одного матча. Базовая дата — 2 декабря.

Как ранее сообщали "Комментарии", луганская "Заря" узнала соперников по групповому этапу Лиги Европы.

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