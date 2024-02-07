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Соперники для сборной Украины: где и когда смотреть жеребьевку Лиги наций-2024/2025

Сборная Украины окажется во второй корзине во время жеребьевки Лиги наций

сегодня, 15:47
Автор:
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Куров Артем
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Уже завтра 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Соперники для сборной Украины: где и когда смотреть жеребьевку Лиги наций-2024/2025

Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Где посмотреть жеребьевку

Жеребьевку Лиги наций-2024/2025 можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало завтра в 19:00 по киевскому времени.

Кто может достаться сборной Украины

Команда Сергея Реброва находится во второй корзине жеребьевки, соответственно, в одной группе со сборной Украины могут оказаться команды из первой, третьей и четвертой корзины.

Корзины Лиги В

  • Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

  • Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

  • Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

  • Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Календарь матчей Лиги наций-2024/2025

  • 1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

  • 2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

  • 3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

  • 4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

  • 5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

  • 6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

  • Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

  • Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.




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Источник: https://uaf.ua/article/50569
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