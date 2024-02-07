Соперники для сборной Украины: где и когда смотреть жеребьевку Лиги наций-2024/2025

Уже завтра 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Сборная Украины перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Где посмотреть жеребьевку

Жеребьевку Лиги наций-2024/2025 можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало завтра в 19:00 по киевскому времени.

Кто может достаться сборной Украины

Команда Сергея Реброва находится во второй корзине жеребьевки, соответственно, в одной группе со сборной Украины могут оказаться команды из первой, третьей и четвертой корзины.

Корзины Лиги В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Календарь матчей Лиги наций-2024/2025

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.



