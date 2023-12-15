logo

BTC/USD

41757.84

ETH/USD

2228.93

LTC/USD

71.06

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Сколько призовых денег заработала "Заря" за участие в еврокубках
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько призовых денег заработала "Заря" за участие в еврокубках

"Заря" заработала на 41 миллион меньше чем донецкий "Шахтер"

сегодня, 17:37
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

"Заря" завершила выступления в этом сезоне Лиги конференций разгромной победой над "Брейдабликом" 4:0 в последнем туре. Стало известно, сколько луганский клуб заработал за групповой этап, передают "Комментарии" со ссылкой на Fotcalc.

Сколько призовых денег заработала "Заря" за участие в еврокубках

Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

Сколько заработала "Заря"

"Заря" играла в группе с "Маккаби", "Гентом" и "Бредабликом". В итоге команда заняла 3 место, одержав 2 победы и одну ничью в шести матчах.


В общей сложности клуб заработал почти 5 миллионов евро за групповой этап Лиги конференций. Из этих 5 миллионов почти 3 млн евро были завоеваны за выход в групповой этап, 1 миллион за победы над "Брейдабликом", 166 тысяч за ничью с "Гентом", а также 66 тысяч нераспределенной прибыли и 600 тысяч за клубный коэффициент.

Заработок "Шахтера"

"Шахтер" достойно выступил в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" и оставлял шансы на выход в плей-офф до последнего тура. В итоге команда вышла с 3 места в плей-офф Лиги Европы одержав 3 победы в шести матчах, что также привело к неплохому финансовому результату. Клуб заработал более 46 миллионов евро за групповой этап Лиги чемпионов.

Отметим, что из этих 46 миллионов свыше 15 миллионов евро были завоеваны за выход в групповой этап, 8,4 миллиона за победы над Антверпеном и Барселоной, а также 734 тысячи нераспределенной прибыли. Наиболее значимый вклад – это более 21 миллиона евро за клубный коэффициент.

По этим показателям "Шахтер" опережает такие клубы как "Милан" и "Бенфика", а также вышедшие в плей-офф "Копенгаген" и "Реал Сосьедад".

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fotcalc.com/prize-money-calculator
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!