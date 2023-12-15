Сколько призовых денег заработала "Заря" за участие в еврокубках

"Заря" завершила выступления в этом сезоне Лиги конференций разгромной победой над "Брейдабликом" 4:0 в последнем туре. Стало известно, сколько луганский клуб заработал за групповой этап, передают "Комментарии" со ссылкой на Fotcalc.



Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

Сколько заработала "Заря"

"Заря" играла в группе с "Маккаби", "Гентом" и "Бредабликом". В итоге команда заняла 3 место, одержав 2 победы и одну ничью в шести матчах.

В общей сложности клуб заработал почти 5 миллионов евро за групповой этап Лиги конференций. Из этих 5 миллионов почти 3 млн евро были завоеваны за выход в групповой этап, 1 миллион за победы над "Брейдабликом", 166 тысяч за ничью с "Гентом", а также 66 тысяч нераспределенной прибыли и 600 тысяч за клубный коэффициент.

Заработок "Шахтера"

"Шахтер" достойно выступил в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" и оставлял шансы на выход в плей-офф до последнего тура. В итоге команда вышла с 3 места в плей-офф Лиги Европы одержав 3 победы в шести матчах, что также привело к неплохому финансовому результату. Клуб заработал более 46 миллионов евро за групповой этап Лиги чемпионов.

Отметим, что из этих 46 миллионов свыше 15 миллионов евро были завоеваны за выход в групповой этап, 8,4 миллиона за победы над Антверпеном и Барселоной, а также 734 тысячи нераспределенной прибыли. Наиболее значимый вклад – это более 21 миллиона евро за клубный коэффициент.

По этим показателям "Шахтер" опережает такие клубы как "Милан" и "Бенфика", а также вышедшие в плей-офф "Копенгаген" и "Реал Сосьедад".

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".



